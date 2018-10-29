У Черкасах «Вікінги» штурмували чемпіонат області з пауерліфтингу та окремих вправ, присвячений воїнам АТО

– Чемпіонат в Черкасах не витримав штурму «Вікінгів», – ділиться враженнями про II-й Відкритий чемпіонат м.Черкаси та області з пауерліфтингу та окремих вправ, присвяченого воїнам АТО, який відбувся 27 жовтня в спортивній залі ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, капітан Чорнобаївської команди СК «ВІКІНГ», майстер спорту міжнародного класу Валентин Гонтар.

Двадцять спортсменів, серед яких чотирнадцять хлопців та шість дівчат, взяли участь в 34 вправах та вибороли 26 золотих, 7 срібних та 4 нагороди в Абсолютній першості, ставши чемпіонами та призерами чемпіонату. Більшість учасників брали участь у чималій кількості змагань, і тому їм добре відомий дух суперництва та напруги, а були і дебютанти, які вперше випробовували свої сили в силовому триборстві. На самих змаганнях відчувалася тепла і дружня атмосфера, дуже багато адреналіну, а це загартовує. А щодо конкуренції, то спортсмени її не відчували, адже кожен змагався не з іншими суперниками, а сам із собою, намагаючись показати, що саме він заслуговує на те, аби стати чемпіоном. Це і було стимулом для боротьби.

Чемпіонат урочисто розпочався представленням учасників найсильніших представників цього силового виду спорту (а це більше 100 спортсменів у 131 номінації) і привітаннями з боку президента федерації Ukrainian Powerlifting Cammittee Богдана Воробей, організатора змагань президента комітету пауерліфтингу федерації UPC в м. Черкаси Олександра Байди, президента Чорнобаївського СК «ВІКІНГ», одного зі спонсорів проведення чемпіонату в м.Черкаси та мецената проведення чемпіонату Світу в м.Києві у листопаді 2018 року Григорія Душейка.

Вітаючи учасників турніру, Григорій Петрович, який вже не вперше приїхав підтримати свою команду та надихнути атлетів на нові успіхи, процитував слова великого китайського мислителя і філософа Конфуція про те, що життя – це не прожиті дні, а події, які запам’яталися, та побажав, щоб їх у кожної молодої людини було якомога більше.

– Нехай участь у таких чемпіонатах приносить вам чимало задоволення від спортивної боротьби та яскраві, позитивні емоції, які ні з чим не зрівняти, і надовго залишать у пам’яті тільки приємні спогади. Світ змінюється дуже швидко, тому не можна залишатися на місці, потрібно рухатися тільки вперед. І добре, що у нашій області такий вид спорту стрімко розвивається, сьогодні вже проводиться II-й Відкритий Чемпіонат м. Черкас та області з пауерліфтингу та окремих вправ, який залучає молодь і всіх охочих займатися спортом.

А також побажав усім учасникам здоров’я, наснаги, нових яскравих перемог та продемонструвати найкращі результати, визначивши у запеклій, безкомпромісній боротьбі найсильніших. Вже традиційно завершив свій виступ Григорій Петрович патріотичним закликом «Слава Україні».

Після урочистостей розпочалися динамічні та запеклі змагання, які тривали протягом цілого дня і завершилися пізно ввечері.

Ці спортивні поєдинки були присвячені воїнам АТО, представники яких цього дня були присутні на чемпіонаті. Вони нагадали про тих, хто гідно захищав і захищає від ворога Батьківщину. І як доказ того, що нині відбувається на Сході, були представлені експонати з музею – останки та осколки зброї і плавленого металу від залпів градів.

Поряд скринька для добровільних пожертвувань на потреби військових. Свій вклад внесли разом з президентом клубу Григорієм Душейком і чорнобаївські «Вікінги».

Від участі в турнірі пауерліфтери отримали великий заряд мотивацій на наступні, більш відповідальні змагання, гарний досвід, який надасть ще більшої впевненості для досягнення поставлених командних завдань. Зараз спортсмени ведуть активну підготовку до виступу на World Championship GPA-IPO.

Ніна Семенова, Валентина Згура

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