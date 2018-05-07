Черкаси «накрила» сильна злива (ФОТО)

У Черкасах увечері 7 травня відбулася сильна злива. Більшість вулиць міста затоплено водою. Через те, що зливові каналізації не розраховані на велику кількість опадів, дороги і тротуари Черкас, як це буває зазвичай, повністю потонули у воді. Світлинами "потопу" містяни діляться у соцмережах.

Про це пише vikka.ua.

«Нівроку так – мінлива хмарність», – жартує у «Фейсбуці» черкащанин В'ячеслав Полежайко.

Дехто дорікає за неготовність Черкас до сильних опадів міському голові.

«Анатолій Бондаренко, в останньому інтерв'ю... ви сказали що відповідаєте за дороги? Ну так можете виходити на будь-яке перехрестя і відповідати людям, як їх пересікати – на гандолах, з аквалангом, чи може дружина на "Лексусі" підкине до іншої сторони?» – каже черкаський активіст Ярослав Лавров.

Черкащанин Сергій Тригуб також висловив своє обурення відсутністю в місті «простого і практичного стоку».

Світлини «плавучих» автівок поширюють містяни із Південно-Західного району Черкас.

«Корольова, Сумгаїтську затопило», – інформує Ігор Захарченко.

Як повідомлялося, вчора Черкаси засипало сильним градом.

Фото: Facebook / Рома Зайцев, Сергій Тригуб, Игорь Захарченко

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