Ремонт театру, будинки культури та утеплення: на що пішли 8 млн грн, залучені на округ нардепом Зубиком

Більше восьми мільйонів гривень субвенції із державного бюджету протягом 2016 року вдалося залучити на розвиток Чигиринського, Чорнобаївського та Драбівського районів, а також міста Черкаси. Посприяв у спрямуванні коштів нардеп, обраний від цього округу (№195), Володимир Зубик.





Об’єкти, що потребують нагальних ремонтів, депутатові «підказали» самі люди. Як тільки з’явилася можливість виділити кошти на потреби округу, він одразу запросив долучитися до обговорення і представників влади, і громадськість. Уже після надходження коштів нардеп закликав усіх контролювати їхнє цільове використання та інспектувати хід будівельних робіт, інформує прес-служба депутата.

Тож минулоріч коштом державного бюджету було виконано такі роботи:

- Чигиринський район:

Капітальний ремонт даху районного будинку культури з облаштуванням м’якої утепленої покрівлі у м. Чигирин по вул. Б. Хмельницького, 28 (1,5 млн грн). Капітальний ремонт приміщення будинку культури (спортивного комплексу) в с. Тіньки по вул. Молодіжній, 14-а (250 тис. грн). Реконструкція вуличного освітлення у с. Боровиця (250 тис. грн). Капітальний ремонт приміщення будинку культури у с. Матвіївка (250 тис. грн). Капітальний ремонт приміщення будинку культури с. Вершаці (150 тис. грн).

Разом: 2 400 000 грн.

- Драбівський район:

Реконструкція центральної котельні у м. Драбів (1,5 млн грн). Капітальний ремонт районного центру культури і дозвілля (800 тис. грн).

Разом: 2 300 000 грн.

- Чорнобаївський район:

Капітальний ремонт частини приміщення лікарської амбулаторії в с. Вереміївка по вулиці Анатолія Фесуна, 57 (160 тис. грн). Капітальний ремонт котельні з установленням твердопаливних котлів потужністю по 350 кВт в ОВТП по вулиці Соборності, 2 с. Iркліїв (150 тис. грн). Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) у районному будинку культури у смт Чорнобай по вул. Центральній, 158 (200 тис. грн). Реалізація програми енергозбереження в закладах освіти Чорнобаївського району 400 тис. грн). Капітальний ремонт приміщення районного спортивного комплексу в смт Чорнобай по вул. Спортивній, 5 (1 млн 90 тис. грн). Капітальний ремонт приміщення ФАПу с. Красенівка (350 тис. грн). Капітальний ремонт приміщення будинку культури с. Франківка (450 тис. грн).

Разом: 2 950 000 грн.

Окремо слід звернути увагу на ремонт Черкаського обласного музично-драматичного театру. Після великої пожежі, що сталася 1 липня 2015 року, Володимир Зубик пообіцяв спрямувати на реконструкцію закладу 400 тис. грн. За підсумками минулого року з державного бюджету на цю потребу було виділено 500 тисяч гривень.

Проте на цьому робота не завершується, обіцяє депутат.

- Цілком покладаюсь на місцеві громади і сподіваюсь, що у 2017 році люди на місяцях матимуть ще більший фінансовий ресурс на розвиток. Я зі свого боку працюю над цим на рівні Кабінету міністрів і Верховної Ради, - говорить народний депутат. - Натомість маю кілька прохань до сільських та селищних голів: пришвидшити процес із виготовлення проектно-кошторисної документації на найбільш нагальні об’єкти, а також забезпечити прозоре використання бюджетних коштів із застуванням для цього конкурсних торгів.

Зубик також переконує, що об’єкти, які минулоріч не були зараховані до переліку фінансування за рахунок субвенції, не залишаться без уваги – «вони на черзі».

- Разом із помічниками вивчаємо потреби кожного району, виявляємо проблеми на місцях. Буду відстоювати позиції округу і в подальшому, бо тут жити моїм виборцям, – резюмує депутат.

Матеріал надано прес-службою депутата.



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