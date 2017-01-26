Ремонт театру, будинки культури та утеплення: на що пішли 8 млн грн, залучені на округ нардепом Зубиком

Більше восьми мільйонів гривень субвенції із державного бюджету протягом 2016 року вдалося залучити на розвиток Чигиринського, Чорнобаївського та Драбівського районів, а також міста Черкаси. Посприяв у спрямуванні коштів нардеп, обраний від цього округу (№195), Володимир Зубик.
Об’єкти, що потребують нагальних ремонтів, депутатові «підказали» самі люди. Як тільки з’явилася можливість виділити кошти на потреби округу, він одразу запросив долучитися до обговорення і представників влади, і громадськість. Уже після надходження коштів нардеп закликав усіх контролювати їхнє цільове використання та інспектувати хід будівельних робіт, інформує прес-служба депутата.
Тож минулоріч коштом державного бюджету було виконано такі роботи:
- Чигиринський район:
Разом: 2 400 000 грн.
- Драбівський район:
Разом: 2 300 000 грн.
- Чорнобаївський район:
Разом: 2 950 000 грн.
Окремо слід звернути увагу на ремонт Черкаського обласного музично-драматичного театру. Після великої пожежі, що сталася 1 липня 2015 року, Володимир Зубик пообіцяв спрямувати на реконструкцію закладу 400 тис. грн. За підсумками минулого року з державного бюджету на цю потребу було виділено 500 тисяч гривень.
Проте на цьому робота не завершується, обіцяє депутат.
- Цілком покладаюсь на місцеві громади і сподіваюсь, що у 2017 році люди на місяцях матимуть ще більший фінансовий ресурс на розвиток. Я зі свого боку працюю над цим на рівні Кабінету міністрів і Верховної Ради, - говорить народний депутат. - Натомість маю кілька прохань до сільських та селищних голів: пришвидшити процес із виготовлення проектно-кошторисної документації на найбільш нагальні об’єкти, а також забезпечити прозоре використання бюджетних коштів із застуванням для цього конкурсних торгів.
Зубик також переконує, що об’єкти, які минулоріч не були зараховані до переліку фінансування за рахунок субвенції, не залишаться без уваги – «вони на черзі».
- Разом із помічниками вивчаємо потреби кожного району, виявляємо проблеми на місцях. Буду відстоювати позиції округу і в подальшому, бо тут жити моїм виборцям, – резюмує депутат.
Матеріал надано прес-службою депутата.