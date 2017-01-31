Торік «Урожай» сплатив понад 250 млн грн податків

За підсумками роботи сільськогосподарського підприємства «Урожай», в 2016 році місцеві бюджети отримали понад 80 млн грн податків. У Держбюджет було сплачено відповідно ще понад 170 млн грн. Загалом підприємство сплатило державі понад 250 млн грн податків та зборів. Відповідальність перед державою, громадами і врешті-решт перед кожним громадяниномзалишається основним принципом в роботі всього підприємства.







Як прокоментував директор ТОВ «НВФ «Урожай» Олег Васецький, саме з чесного платника податків починається добробут в країні. А оскільки підприємство зареєстроване і працює тут, то й дбати має про те, щоб економіка країни розвивалася стабільно.

– Дотримання закону, можливо, теж є виявом патріотизму. Адже кинути сміття в урну, пропустити людину на дорозі й, зрештою, чесно сплатити всі податки – це ступінь прояву цивілізованості суспільства, – переконаний Олег Васецький. – Можна багато говорити про те, що хтось ухиляється від сплати податків чи кудись діваються державні кошти. Не буду цього робити. Скажу за себе. Моя принципова позиція – прозора фінансова діяльність підприємства, яка дає можливість повноцінно функціонувати державі і впевнено розвиватися громадам.



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