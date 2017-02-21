Народний депутат Голуб продовжує працювати на виборчому окрузі

Для кожного депутата-мажоритарника, окрім законотворчої діяльності, одним з головним пріоритетів є робота на його виборчому окрузі та ефективний зворотній зв’язок з виборцями. На жаль, не усі нардепи про це пам’ятають, намагаючись витрачати відведений для роботи на окрузі час на особисті справи та відпочинок у мальовничих куточках світу.

Правда, не усі депутати є такими. Загалом, сьогодні спостерігається тенденція, що своїми прямими обов’язками нехтують ті нардепи, які сидять у Верховній Раді, як то кажуть, з діда-прадіда. Таким депутатам властивий особливий цинізм та суто пострадянське мислення, яке і породило кланово-олігархічну систему, що який рік поспіль зіштовхує Україну у прірву зубожіння.

Починаючи з 2014 року, коли до парламенту прийшли люди, які ніколи не належали до олігархічних кланів, а стали "продуктом Майдану", з кардинально іншим мисленням та щирим бажанням змінити країну, можемо констатувати появу нових трендів у політичному житті України. Саме такі народні депутати намагаються тримати постійний зв’язок з людьми, аби розуміти їхні проблеми та інтереси.

Відверто скажемо, що сьогодні таких депутатів мало, але вони є. Серед народних обранців даного типу варто назвати і Владислава Голуба – молодого, проте досить перспективного українського політика. І ось, вже вкотре, пан Голуб ламає застаріли стереотипи і замість Мальдів та Сейшел їде до Черкащини.

Так, минулого тижня народний депутат зустрівся із курсантами Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

«Курсанти – дуже активна, патріотично налаштована молодь. На моє глибоке переконання, саме сьогодні держава має докласти усіх зусиль, аби професійний рівень курсантів тільки зростав», - зазначив Владислав Голуб у своєму коментарі для нашого видання.

Після зустрічі з курсантами був вже традиційний прийом громадян у громадській приймальні м. Черкас. За словами Голуба, приємно, що окрім прохань про допомогу, черкащани пропонуюсь своє бачення з вирішення проблем міста, наприклад з розвитку енергетичної галузі. Проблемним залишається питання з реконструкцією дитячого садочка у с. Руська Поляна Черкаського району. Про це народному обранцю розповіла громадськість села. Нині у Руській Поляні понад 100 дітей перебувають на черзі до 2019 року, аби влаштуватися у садок. Тобто влаштувати дітей у садок батьки сьогодні не в змозі. В свою чергу, Владислав Голуб запевнив людей, що триматиме цю проблему на контролі та доб’ється від чиновників і бюрократів, аби садок було відреконструйовано згідно програми Державного фонду регіонального розвитку.

Загалом, як стверджують самі виборці, зустрічі з Голубом проходять завжди у конструктивному руслі активного діалогу та взаєморозуміння. І це найголовніший фактор, адже довіра до влади та держави народжується там, де не тільки слухають, але й чують.

Матеріал надано прес-службою депутата.

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