Збір підписів «Не дамо вкрасти землю!» підтримали Герої України, асоціації та громадські організації

Рада Героїв України та Героїв соціалістичної праці і представники 13 асоціацій та громадських організацій долучаються до Всеукраїнського збору підписів «Не дамо вкрасти землю!», ініційованого Аграрною партією. Акції зі збору підписів та іншим важливим питанням було присвячене і засідання Політради Аграрної партії. Учасники переконані, що влада відкрила внутрішній фронт війни за землю.





Такий підсумок засідань, проведених 21 квітня в Центральному апараті Аграрної партії.

Голова Хмельницької обласної організації Аграрної партії Сергій Іващук підкреслив, що вся історія України – це боротьба за землю. Сьогодні ж українці мусять захищати свою землю і від збройної агресії, і від економічної.

«Основний показник купівельної спроможності – ВВП на душу населення – в Україні становить 1700 доларів. Навіть у Гондурасу – понад 2 тисячі. А середній ВВП на душу населення у світі – 10 тисяч доларів. Хто зможе купити українську землю? Другий момент – корупція і паралізована судова система. У нас землю будуть відбирати «іменем України». Наші анкети збору підписів треба вручити особисто в руки кожному депутату, щоб він підписав – не підпише, тоді зрозуміло, яка у нього позиція», - підкреслив Сергій Іващук.

Голова Аграрної ради Аграрної партії, доктор економічних наук Ольга Ходаківська докладно зупинилася на тих чинниках, які роблять поспішний ринок землі сільськогосподарського призначення небезпечним. Це війна, відсутність ефективних інструментів протидії корупції і рейдерству, повільне наповнення державного кадастру, відсутність чіткого розмежування земель різних форм власності, неадекватна нормативно-грошова оцінка земель. Досі не прийнятий у другому читані закон про передачу земель за межами населених пунктів у розпорядження місцевих громад.

«Не треба бути фахівцем, щоб розуміти, що сам по собі ринок землі не забезпечить притоку інвестицій, як це дехто обіцяє. Потрібна політична та економічна стабільність, відсутність корупції і гарантування прав власності. Другий аргумент, яким користуються наші опоненти – очікувані надходження в місцеві бюджети. Дайте громадам змогу розпоряджатись ресурсами, в першу чергу землею – і тоді будуть надходження! Днями довелося чути і третій аргумент, який мене буквально приголомшив – нібито ринок землі підвищить врожайність. Як просто! А ми ж думали, що врожайність підвищується завдяки селекції, новим технологіям», - сказала Ольга Ходаківська.

Лідер Аграрної партії Віталій Скоцик переконаний, що влада цілеспрямовано довела народ до зубожіння, щоб зменшити громадянський опір своїм аферам. Податковими методами вимито кошти у сільгоспвиробників, і тепер ринок земель сільськогосподарського призначення служитиме спекулянтам-олігархам. У яких у хід ідуть шулерські методи.

«У законопроект про пенсійну реформу можуть закласти кілька «цукерок», щоб підкилимно провести закон про ринок землі. В уряді уже заявили, що голосування за ці, здавалось би, несумісні питання, планується пакетом. Зрозуміло, що це робиться, аби провести земельну аферу», - заявив Віталій Скоцик.

За його словами, ринок в умовах незавершеної земельної реформи призведе до колапсу багатьох виробництв.

«Якщо така кількість спірних моментів з орендою, то скільки буде з купівлею землі! Викуповується кілька паїв у різних кінцях поля, і ти вже все поле нормально обробляти не можеш, треба йти і домовлятися з тим, хто викупив. Треба розуміти, що земельне питання зараз – це ще й питання національної безпеки. Навіщо агресору воювати, якщо він може купити землю?», - підкреслив Віталій Скоцик.

Політичні партії, що пропонують народний референдум, замовчують те, що це дуже тривалий процес – тільки на підготовку піде від 6 до 9 місяців. А ринок землі може бути відкрито вже в найближчі місяці. Тому потрібна швидка реакція суспільства на загрозу.

«Нам треба зібрати не менше 3 мільйонів підписів, які засвідчать, що українці виступають проти дикого ринку землі. Якщо ми вирішимо земельне питання, ми одразу маємо подати наше бачення Податкового кодексу, тоді з нами будуть рахуватися», - вважає Віталій Скоцик.

Голова Сватівської районної ради Луганської області Віта Сліпець розповіла, що депутати райради направили звернення до Президента з вимогою не дати поспішно впровадити ринок землі, а підтримати проведення якісної земельної реформи. Подібні звернення керівництву держави направлять і місцеві ради інших областей, в яких діють фракції Аграрної партії.

Про свою підтримку збору підписів проти необдуманого впровадження ринку землі на окремому зібранні заявили і Герої України, ветерани праці, заслужені працівники сільського господарства.

Ветеран війни і праці, почесний член УААН Василь Клюй нагадав, що, починаючи з 2007 року, в Україні вирішення проблем у земельній сфері було паралізоване. У результаті в більшості районів немає точних відомостей про кількість наявної землі.

«З 1 січня 6,5 млн га кудись ніби зникло, вони не засіваються. Це цілих 3 області. Де ця земля? Чому ніхто про це не говорить?» - наголосив Василь Клюй.

За його словами, сьогодні дуже страждає родючість землі. Зараз багаторічні трави, які потрібні для підтримання родючості, не сіються. 50% фермерських господарств вивели тваринництво. Структура посівів порушується, і це веде до знищення родючості ґрунтів.

Герой України Петро Саблук запропонував розробити рамковий закон про розвиток агропромислового комплексу, який би враховував напрямки капіталізації, ціноутворення, кредитування, розвитку тваринництва та органічного виробництва.

«Якщо зберемо підписи проти поспішного відкриття ринку – це буде велика справа для захисту землі. І проігнорувати думку такої кількості людей уже буде неможливо. В Україні має бути відпрацьована ефективна система землеобігу», - підсумувала Валентина Завалевська, заслужений працівник сільського господарства України.

Матеріал надано прес-службою партії

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