«Урожай» збільшує орендну плату

Щонайменше до 8% зросте рівень орендної плати на всіх підприємствах «Урожаю» цього року. Таке рішення днями було ухвалено директором підприємства Олегом Васецьким. На його думку, збільшення орендної плати насамперед обґрунтоване принциповою позицією підприємства постійно турбуватися про добробут людей, які довірили «Урожаю» свої земельні ділянки. Оскільки для більшості власників паїв їхні земельні наділи залишаються стабільним джерелом прибутку в умовах економічної кризи, то орендну плату підприємство намагається утримувати на гідному рівні. Такий крок не лише поліпшить матеріальний стан власників земельних ділянок, а й забезпечить значно більші надходження до місцевих бюджетів, що актуально у зв’язку з об’єднанням територіальних громад.





- Підприємство «Урожай» завжди було і буде каталізатором чесних партнерських відносин з громадою. Проте, на жаль, не всі сільгоспвиробники дбають про це. Відповідно, мільйони гривень недоотримують місцеві бюджети, з яких можна було б ремонтувати дороги, утримувати заклади соціальної сфери тощо, – коментує Олег Васецький. – Але як би важко не було господарювати «Урожаю», в нинішніх складних економічних умовах він принципово не відмовиться від своєї позиції працювати чесно і так само чесно дбати про інтереси громади.

Тільки торік «Урожай» сплатив до бюджетів усіх рівнів понад 250 млн грн. З них 30 млн грн становили податки з доходів фізичних осіб від орендної плати за земельні паї. Цього року, у зв’язку зі збільшенням орендної плати таких надходжень очікується ще на 10 млн грн більше. Таким чином, торік з одного гектара орних земель громади отримували в середньому 395 грн/га, тоді як в 2017 р. ця сума становитиме 525 грн/га.

Як прокоментували в департаменті фінансів Черкаської облдержадміністрації, середній розмір плати за оренду земельних паїв по різних сільськогосподарських підприємствах області набагато менший, ніж в «Урожаї», і торік він становив 5,7%. Завдяки цьому до державного та місцевих бюджетів Черкащини надійшло понад 300 млн грн податків на доходи фізичних осіб від орендної плати за землю. Офіційне ж підвищення ставки орендної плати до 8% по всій області дасть змогу бюджетам додатково отримати близько 160 млн грн надходжень на рік. Враховуючи, що 60% ПДФО зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, офіційна виплата орендної плати та збільшення її розміру значною мірою впливає не лише на доходи власників земельних паїв, а й є одним із основних джерел наповнення бюджетів їхніх громад.

- У своїй роботі підприємство «Урожай» завжди посідало лідерські позиції і було зорієнтоване на розвиток, тому ніколи не стояло на місці. Це одна з основних засад у роботі компанії. А оскільки ми тісно співпрацюємо з власниками земельних ділянок і вважаємо їх повноправними партнерами в бізнесі, то намагаємося усіляко турбуватися про зростання їхнього добробуту насамперед і за рахунок встановлення одного з найвищих рівнів орендної плати в області, – підкреслює Олег Васецький.

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