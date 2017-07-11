Рейдерство в АПК загрожує крахом галузі – заява Аграрної партії

Влада повинна негайно розпочати боротьбу з рейдерським свавіллям, яке здатне паралізувати аграрну галузь в Україні. В іншому разі чиновники та правоохоронці, що винні в бездіяльності, мусять іти у відставку. Про це йдеться у заяві Президії Аграрної партії, ухваленій 4 липня та надісланій керівництву держави – Президенту України, Прем’єр-міністру України та Голові Верховної Ради України, інформує офіційний сайт партії.

Автори заяви констатують, що рейдерські напади на сільгоспвиробників стали системним явищем в Україні. Внаслідок рейдерства за останні півтора роки знищено понад 2000 господарств. Ситуація з рейдерськими нападами, на їхню думку, підриває економічні перспективи та імідж Української держави.

«Останні випадки атак на агропідприємства у Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській областях свідчать, що злочинці почуваються безкарно і готові вбивати і калічити тих, хто стане на їхньому шляху. Напади здійснюють із застосуванням вогнепальної і травматичної зброї, сльозогінного газу. Зокрема, у селі Бережинка Кіровоградського району 24 травня цього року під час конфлікту навколо ТОВ «Нива-2010» поранення дробом отримали троє селян. У День Конституції, 28 червня, на Одещині злочинці спробували забрати врожай аграрного підприємства «АІСТ-1», – говориться в документі.

Подібні випадки дедалі частіше трапляються в усіх регіонах України, аграрії та селяни залишаються самотніми у боротьбі з бандитами.

«У справах щодо рейдерства нерідко фігурують імена народних депутатів нинішнього скликання, що мають свої кишенькові охоронні структури і використовують їх для протиправних дій. Для атак на підприємства шахраї користуються «послугами» корумпованих чиновників і суддів. У типових схемах задіяні три інстанції – так звані «чорні» нотаріуси, державні реєстратори і суди», – пояснюють в Аграрній партії.

Через недосконалість законодавства до держреєстру вносяться фіктивні документи про права власності чи права оренди, що стають відправною точкою рейдерських атак. Найняті рейдерами охоронні фірми та групи «тітушок» отримують можливість імітувати законність, хоча фактично вчиняють брутальне захоплення чужих підприємств, їхнього врожаю або майна. Поліція ж здебільшого займає позицію спостерігача, - йдеться в заяві.

Аграрна партія вимагає від влади ефективно розслідувати всі випадки рейдерства та притягнути до відповідальності винних. У законодавчій площині пропонується посилити контроль за діяльністю нотаріусів і державних реєстраторів та їхню відповідальність за сприяння у реалізації рейдерських схем.

Також Аграрна партія вимагає провести дієву люстрацію суддівського корпусу та ефективну судову реформу і налагодити чітку систему реагування підрозділів Національної поліції на всі спроби рейдерських атак. У структурах Міністерства юстиції слід створити систему нагляду за випадками переходу прав власності на підприємства, їхню землю та майно, адже нотаріат і державні реєстратори підпорядковані Мін’юсту, - йдеться в заяві.

«Вважаємо, що якщо структури Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ України негайно не змінять своєї пасивної позиції щодо рейдерства, керівники регіональних підрозділів цих міністерств мають піти у відставку!» – сказано в заяві Президії Аграрної партії.

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