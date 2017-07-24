Протести українців вплинули на позицію МВФ щодо ринку землі – Віталій Скоцик

Всеукраїнська акція «Не дамо вкрасти землю!» змусила МВФ змінити позицію щодо земельного питання в Україні. Нарешті фонд офіційно підтвердив, що відтермінував свою вимогу щодо відкриття ринку землі як обов’язкової умови виділення чергового траншу нашій країні.

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

За його словами, і українська влада, і міжнародні кредитори змушені рахуватися з думкою українського суспільства, що відгукнулося на ініціативу Аграрної партії і висловило своє ставлення до ринку землі сільськогосподарського призначення.

«Абсолютна більшість українців негативно ставиться до продажу землі в нинішніх економічних умовах. Але коли про це говорили соціологи, влада ігнорувала цей факт. Тому ми розпочали цілий суспільний рух проти «дикого» продажу землі, апогеєм якого стала всеукраїнська акція «Не дамо вкрасти землю!», що відбулася навесні й на початку літа цього року», - підкреслив Віталій Скоцик.

Він нагадав, що 7 червня на площі перед Верховною Радою України Аграрна партія провела багатотисячний мітинг, що став найбільшим однопартійним мітингом з 2004 року. Під час акції партійці продемонстрували 3 мільйони підписів проти поспішного впровадження ринку землі сільськогосподарського призначення, зібраних в усіх областях України.

«Ми не лише винесли проблему в публічний простір, а й чітко аргументували, чому ринок землі небезпечний у нереформованій державі. Через корупцію і рейдерство в аграрному секторі, через хаос у системі геокадастру, через відсутність коштів у фермерів і необмежені кошти в олігархів, які готові скуповувати землю і спекулювати нею, та багато інших проблем», - підкреслив Віталій Скоцик.

Він додав, що аргументи проти ринку землі представники політичної сили озвучували і під час зустрічей з дипломатичним корпусом та політиками ЄС і США. І це дало вагомий результат.

«Ми не сумнівалися в тому, що голос народу почують у Києві і у Вашингтоні. Разом з тим, українцям рано розслаблятися. Як ми вже не раз заявляли, це лише проміжна перемога. Влада продовжить розмінювати питання ринку землі на кредити в наступному році, оскільки до 2020 року включно Україна має повернути зовнішнім кредиторам більш ніж $20 млрд. Нездатність уряду реанімувати економіку підштовхує його до «простих» рішень, таких як розпродаж землі», - вважає Віталій Скоцик.

Нагадаємо, у четвер, 20 липня офіційний представник Міжнародного валютного фонду Вільям Мюррей під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми EFF з МВФ є пенсійна реформа, прискорення приватизації та боротьба з корупцією в Україні. Земельна реформа, за його словами, є важливою умовою програми, але щоб досягти консенсусу з цього питання, необхідно відстрочити її до кінця року.

Як повідомлялося раніше, Аграрна партія презентувала проект Закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку земельних відносин в Україні на період до 2025 року», що містить комплексний план земельної реформи з 16 напрямків. Документ є підсумком роботи експертної групи при Аграрній партії та публічного обговорення її напрацювань на Земельних форумах, що відбулися в усіх регіонах України. Аграрна партія наполягає на втіленні комплексної земельної реформи, яка дасть можливість фермерам купити землю, на якій вони працюють, і при цьому убезпечить головне національне багатство від розкрадань і спекуляцій. На втілення цієї реформи потрібно 7-8 років.

Про це повідомили у прес-службі "Аграрної партії".

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