Вірю, що Україна буде багатою і квітучою!

Дорогі черкащани!

Сьогодення випробовує нас не тільки на зрілість, а й на силу волі та терпіння. Не все так просто в нашій країні. Незалежність, вистраждана поколіннями українців, знаходиться під загрозою, і наші воїни, як колись їхні пращури, вимушені захищати її своєю кров`ю.

По-справжньому ж незалежною Україна стане лише тоді, коли ефективно почне розвиватися її соціально-економічна та культурна сфери. Коли українське суспільство стане правовим. Коли наша з вами Батьківщина буде багатою і квітучою. Вірю, що такі безхмарні часи обов`язково настануть.

Тож нехай свято незалежності нашої держави кожному з вас додасть наснаги в плідній праці. Подарує надію, любов і віру в щасливу долю нашої рідної України!

Добробуту вам, сімейного затишку і радості! Здійснення всіх найсвітліших бажань!

Збережемо разом державність України!

Голова Черкаської обласної організації

Аграрної партії Україні,

депутат Черкаської обласної ради Віктор Полозов.

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