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Вірю, що Україна буде багатою і квітучою!

23 серпня 2017, 12:34 Новини Черкас та Черкаської області

Дорогі черкащани!

 

Сьогодення випробовує нас не тільки на зрілість, а й на силу волі та терпіння. Не все так просто в нашій країні. Незалежність, вистраждана поколіннями українців, знаходиться під загрозою, і наші воїни, як колись їхні пращури, вимушені захищати її своєю кров`ю.

По-справжньому ж незалежною Україна стане лише тоді, коли ефективно почне розвиватися її соціально-економічна та культурна сфери. Коли українське суспільство стане правовим. Коли наша з вами Батьківщина буде багатою і квітучою. Вірю, що такі безхмарні часи обов`язково настануть.

Тож нехай свято незалежності нашої держави кожному з вас додасть наснаги в плідній праці. Подарує надію, любов і віру в щасливу долю нашої рідної України!

Добробуту вам, сімейного затишку і радості! Здійснення всіх найсвітліших бажань!

Збережемо разом державність України!

Голова Черкаської обласної організації

Аграрної партії Україні,

депутат Черкаської обласної ради Віктор Полозов.

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Коментарі  

 
+5 #3 журналіст 23.08.2017 12:54
Полозов фінансово підтримує Прочерк - подяка. Але це не дає йому право нав`язувати читачам погляди радянських голів колгоспів. Пане Полозов, будьте достойні журналістів Прочерку!
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+5 #2 Дмитро 23.08.2017 12:49
Для Полозова Україна - це беззубі україн ські селяни у фуфайка і галошах та його дружки, які "чесною працею заробили дачі в Іспанії" А для нас? :P :P :P :P
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+5 #1 Холодний Яр 23.08.2017 12:45
Вірю, що коли латифундистів типа полозова віднадять від корита і селяни отримають право продати свій пай за дві тисячі доларів, а не мішок ячменю, який дає їм полозов Україна стане окрасою Європи!
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