На Черкащині Аграрна партія набирає майже 18% голосів виборців

На Черкащині Аграрна партія отримала, за попередніми підрахунками, 51 депутатський мандат із 284 у 14 громадах. Це 17,96% від загальної кількості. Зокрема, впевнену перемогу партія здобула в Паланській ОТГ, виборовши 11 із 26 депутатських мандатів, або 42,31% від їх загальної кількості. 5 депутатських мандатів із 14 також отримали в Зорівській громаді.

Про це повідомив голова Черкаської обласної організації Аграрної партії Віктор Полозов, - йдеться на сайті "Аграрної партії".

«Наразі Аграрна партія в Черкаській області бореться з «Батьківщиною» за перше місце щодо кількості депутатів, які отримали мандати», - говорить Віктор Полозов.

Політик зауважив, що під час виборів було багато порушень від провладних кандидатів.

«У селах Ліпляве і Келеберді, що на Канівщині, назвати волевиявлення селян прозорим ніяк не можна, оскільки саме там зафіксовано найбільше порушень виборчого законодавства. Мали місце і «каруселі», і підкуп виборців та інші зловживання», - каже Віктор Полозов.

На думку політика, до масових зловживань на виборах призводить важка соціально-економічна ситуація в країні.

«Бідним народом легко маніпулювати. Політики спочатку довели народ до зубожіння, а потім починають його підкуповувати. Важливо, щоб кожен українець усвідомлював, що без його голосу змінити нашу країну неможливо», - говорить Віктор Полозов.

Він також зазначив, що на Черкащині партія уже почала готуватися до наступних грудневих виборів до ОТГ.

«Результати цих виборів свідчать про те, що люди нам повірили й готові разом із нами розбудовувати країну. У грудні відбудуться наступні вибори до ОТГ, на яких ми просто зобов’язані отримати перемогу. Ми – партія миру, яка, на відміну від інших, не заплямувала себе в очах своїх співвітчизників корупційними чи якимись іншими скандалами. Іншої партії, ніж Аграрна, яка по-справжньому переймається проблемами народу, в Україні немає, тож відпочивати ми не можемо», - резюмував Віктор Полозов.

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