Віктор Полозов: «Результати жовтневих виборів подарували аграріям надію на майбутнє»

Найбільшою несподіванкою виборів до об’єднаних територіальних громад, що відбулися 29 жовтня, для всіх політичних партій стала переконлива перемога аграріїв.

Ніхто, крім самих членів АПУ, напевне, не вірив у те, що партія без шлейфу піар-сенсацій стрімко підніметься на третій щабель політичної драбини й стане поруч із такими потужними політичними силами, як «Батьківщина» й БПП. На Черкащині взагалі із 47% виборців, котрі в останню неділю жовтня прийшли на дільниці, 18% віддали перевагу кандидатам від Аграрної партії. Таким чином, обласна черкаська організація по кількості депутатських мандатів практично розділила перше місце з «Батьківщиною». І оскільки переможців у нашій країні не тільки не люблять, а й «судять», коментарі від акул української політики, котрі не сприймали АПУ, як серйозного суперника й прогавили її перемогу, не забарилися.

Голова Черкаської обласної організації Аграрної партії України Віктор Полозов у своєму інтерв’ю регіональним засобам масової інформації прокоментував це так:

– Ніякого феномену в перемозі Аграрної партії немає. Просто основні гравці на політичному полі України так захопилися власним піаром і компроматами один проти одного, що зовсім забули про народ. Аграрії ж, не займаючись саморекламою на телеканалах, в цей час не відривалися від землі й працювали з простими українцями. Саме тому для мене наша перемога була очевидною. Втім, напевне, як і для виборців, які нам повірили, і яким набридли фальшиві обіцянки наших суперників.

Особисто мені чути від досвідчених політиків, що Аграрна партія –технічна, або що за її спиною стоять крупні олігархічні структури, образливо. Причому про це говорять лідери політичних партій, які й справді залежать від потужного бізнесу, в т.ч. й аграрного. Як на мене, вони просто не можуть пробачити нам нашу перемогу й намагаються нас очорнити. На жаль, нечесна боротьба в Україні вже стала нормою. Якщо говорити про Черкащину, то найбруднішими вибори були в Ліплявській ОТГ. Там, дійсно, з аграріями «боролася» олігархічна компанія однієї з потужних партій. І незважаючи на те, що до цієї фінансово-промислової групи в місцевих жителів багато претензій, особливо екологічного характеру, бо її підприємства забруднюють навколишнє середовище, результат «волевиявлення» селян такий, як є. Важко повірити, що люди добровільно проголосували проти себе самих. Тим більше, що місцевим латифундистам перемога своєї людини потрібна лише для того, щоб керувати і нею, і новоствореною громадою. Зокрема й надалі відстоювати свої фінансові інтереси. А тому мали місце й підкупи, й фальшування, й каруселі й інші заборонені законом методи. Проте, незважаючи на це, нам таки вдалося там отримати два депутатські мандати.

І якщо говорити про недавні вибори в цілому, то всі добре розуміють, що, насправді, вони були репетицію виборів парламентських. Звісно від українського народу багато чого залежить, але якщо й надалі на виборах будуть допустимі такі зловживання, які відбулися в Ліплявській ОТГ, то змінювати країну буде важко. Недаремно ж говорять, що бідним народом легко маніпулювати. Але я все ж вірю, що кожний українець, який щиро хоче жити не в корумпованій країні, більше ніколи не продасть свою совість за тридцять срібняків. Принаймні, результати жовтневих виборів подарували нам на це велику надію.

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