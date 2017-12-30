Дітки Чорнобаївщини отримали подарунки від родини Душейків

Родина Душейків, знаних аграріїв з Чорнобаївщини стала справжніми чарівниками в переддень Новорічно - Різдвяних свят для всіх працівників корпорації «Дніпро», ветеранів сільськогосподарського виробництва, пайовиків та особливо для вихованців дитячих навчальних закладів територіальних громад на землях яких господарюють.

- Здавалося б ну що ті цукерки та вітальна адреса, - говорить Надія Леонтіївна Шемшур, голова ветеранської організації з Степового, – та для людей старшого покоління, це дуже важливо. Адже це ще один приклад шанобливого ставлення наших засновників до ветеранів праці та турботу про них. Приємно отримувати кожного року святкові пакунки і відчувати, що нас не забувають.

В переддень новоріччя крім солодощів, шкільні колективи Франківського НВК – отримали підсилюючу апаратуру, Вереміївський та Москаленківський НВК по принтеру, Красенівський НВК посуд для шкільної їдальні, Степівський НВК - комплект стільців для учительської кімнати. Для Староковрайської ЗОШ приємним сюрпризом стало вручення подарункового сертифікату на суму 74.500 гривень – для придбання крісел в актовий зал.

А Васютинському НВК, який до речі в цьому році по рейтингу освіти району, серед 34 загальноосвітніх закладів зайняв 1-ше місце, було придбано настільний хокей.

Хоча справа не тільки у подарунках, а у передчутті дива, у надії на втілення мрій. Один із співзасновників корпорації «Дніпро» Григорій Петрович Душейко, відвідав святкові ранки і особисто вручив приємні подарунки учнівським та педагогічним колективам, здійснивши їхні мрії. Вітаючи з наступаючим Новим 2018 роком запевнив, що корпорація «Дніпро» й надалі бере на себе зобов»язання надавати суттєву допомогу всім вище названим навчальним закладам у вирішенні шкільних потреб та поточних ремонтів. А на завершення побажав:

«Нехай зорі світять яскраво, а сонце освітлює шлях сповнений райдужних надій, радісних подій свята та руху вперед. Нехай новини будуть гарними, знайомства приємними, навчання успішним, а неприємності дрібними. А новий рік принесе тільки добро і радість».

Отримавши дарунки дітвора та їх наставники ще з більшим натхненням поринули в святкову атмосферу. Юні артисти , які в концертному одязі кумедних зайчиків, ведмедиків, сніговиків, лісовиків та сніжинок чудово відтворювати цікаві сценарії, які готували заздалегідь, перевтілювалися в улюблених героїв, співали, танцювали, веселилися отримуючи і даруючи насолоду, як собі так і присутнім. Всі учасники святкового дійства мали можливість продемонструвати свої оригінальні костюми та взяти участь в різних конкурсах.

Кожен з керівників навчальних закладів звертаючись до своїх благодійників - родини Душейків висловлювали слова вдячності за солодощі та подарунки, які наповнили мішок Святого Миколая та Діда Мороза, за цікаві екскурсійні поїздки, літній відпочинок, безкоштовне харчування,ремонти, постійну підтримку, велику допомогу і турботу, яку відчувають протягом багатьох років.

Р.S Тільки на новорічні святкування, подарунки, сюрпризи та солодощі корпорацією «Дніпро» було витрачено майже мільйон гривень.

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