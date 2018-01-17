«Руки геть від української землі!», – у Черкасах аграрії вийшли на масовий протест

Близько 300 сільгоспвиробників з усієї Черкащини сьогодні, 17 січня, зібралися під стінами обласного управління Держгеокадастру, щоб висловити недовіру керівництву цієї установи та захистити інтереси фермерів та селян, пише "Про все".

Причиною такого масового протесту, за словами мітингарів, стало свавілля керівництва районних державних установ, які володіють монопольним правом розпоряджатися землями державної власності і, за підтримки керівництва Черкаського обласного управління Держгеокадастру, фабрикують результати проведених торгів щодо передачі в оренду земельних ділянок.

- За останні місяці по всій території України значно зросли випадки незаконної передачі земель в оренду з порушенням інтересів орендарів земельних ділянок, що поглиблює недовіру населення до влади, - зазначає організатор акції протесту, заступник голови громадської організації Всеукраїнська аграрна рада Олександр Сліпченко. - Це зумовлено корупційністю Держгеокадастру, який сьогодні не виконує своїх прямих обов'язків щодо нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі і в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності. Порушення Держгеокадастром законодавства в цій сфері завдає значних фінансових збитків громадам. Також підставою для акції є підтримка законопроекту № 7363, підготовленого пропрезидентськими народними депутатами, і який передбачає передачу земель державної власності за межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам. Тобто ми виступаємо категорично проти незаконних дій працівників геокадастру та за прийняття цього законопроекту.

Як зазначають мітингарі, випадки незаконної передачі в оренду земель державної власності без врахування інтересів аграріїв, які обробляють ці самі земельні ділянки, та з порушенням законодавства вже зафіксовано і на Черкащині, зокрема, в Маньківському та Лисянському районах.

За словами керівника маньківського фермерського господарства «Білецьке» Григорія Білецького, пропрацювавши на землі 15 років, сьогодні він не може продовжити договір оренди, оскільки його просто не допускають до участі в аукціоні.

- До 2014 року у нас на цю ділянку був укладений договір з адміністрацією. Після закінчення терміну договору я вже 10 разів був в установі Держгеокадастру – привозив потрібні документи, які постійно

десь діваються. У 2017 році мені надійшов лист з цієї установи, що цю земельну ділянку виставляють на аукціон. - говорить Григорій Білецький. - Я фермер, який 15 років працює на цій землі, наші люди цю ділянку обробили, бо там був смітник, ми з 2014 року продовжуємо платити орендну плату за цю землю. На початку січня я отримав довідку про відкриті рахунки, вніс оплату, на що мені повідомили, що я допустив помилку і потрібно внести оплату ще раз. Я все зробив, але 11 січня, під час реєстрації на аукціон, мені повідомили, що моїх платежів немає, тому до аукціону мене не допущено.

Аграрій наголошує, що в аукціоні взяло участь двоє осіб, ще трьох – не допустили. Але найцікавіше, що аукціон виграла фірма, яка запропонувала менший відсоток нормативно-грошової оцінки землі.

- Ми платили за гектар від нормативно-грошової оцінки землі 10,89%, а аукціон виграла фірма при стартовій ціні 8,16 і 8,24%. Це свідчить про те, що корупційна ланка працює за налагодженою схемою, адже я платив більше, а право оренди земельної ділянки продали по нижчій ціні, - обурюється Григорій Білецький.

Зі свавіллям керівництва Держгеокадастру у свій час зіштовхнувся і депутат Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» Олександр Коваленко, який разом із своїми однопартійцями підтримав акцію протексту.

- Всі схеми, про які розказували мої колеги-аграрії, я проходив і сам. Мої документи в Держгеокадастрі лежали два роки. Я не міг вплинути навіть як депутат облради. Я заходив щотижня. Сама поїздка з інших районів, що мені, що АТОвцю, що будь-якому іншому аграрію обходиться мінімум у 600 гривень. А якщо райони віддалені, то це і вся тисяча. Але це ніхто ніколи не враховує. Це продовжується постійно і не закінчиться ніколи, якщо ми не будемо рішуче діяти, не боячись ні влади, ні районних керівників. Від того, що замінили десяток керівників в Держгеокадастрі, нічого не зміниться. Приходять нові керівники з інших областей, які не відчувають відповідальності, і система залишається та сама. Всі відписки стандартні, давно заготовлені. Депутати облради вже робили два звернення щодо передачі землевпорядних повноважень громадам, проте нас не чують. Пропоную ініціювати позачергову сесію обласної ради та звернутись до керівництва країни за підтримкою та необхідністю прийняття законопроекту № 7363. Запрошую всіх прибути на сесію та показати, що ми є сила і нікого не боїмося, - наголосив Олександр Коваленко.

Попри те, що близько 300 аграріїв прийшли під стіни обласного управління Держгеокадастру, щоб почути від керівництва установи відповіді на їхні питання, ніхто з представників геокадастру до них так і не вийшов.

- Знаючи про те, що сьогодні відбудеться мирна акція протесту, ні одного керівника Держгеокадастру немає на місці, усі у відрядженні. Я чотири рази набирав Ольгу Володимирівну і просив під’їхати і поспілкуватися з людьми. Мабуть, доведеться їхати до неї в гості у Чернігів. Я закликаю сьогодні усіх аграріїв об’єднатися, щоб зробити нашу країну вільною державою для українців, - заявив керівник ТОВ «Дзензелівське» Микола Северин.

По закінченні акції протесту мітингарі підписали резолюцію, в якій постановили:

1. Висловити недовіру начальнику Головного управління Держгеокадастру Черкаської області Ользі Залозі і голові Маньківського районного відділу Держгеокадастру області – Віктору

Гончару.

2. Ініціювати та вимагати прийняття на позачерговій сесії Черкаської обласної ради рішення про необхідність підтримки законопроекту №7363 від 6. 12.2017 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин» і направити дане рішення до голову ВРУ.

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