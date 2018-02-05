«Урожай» працюватиме під новим логотипом

Відтепер логотип «Урожаю» міститиме в собі назву компанії, до складу якої входить підприємство. Така зміна – це результат трансформації фірмового стилю ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Сучасний оновлений та єдиний стиль логотипів Групи МХП демонструватиме масштабність, глобальність та належність до потужного українського холдингу.Рестайлінг логотипу МХП і візуалізації підприємств зумовлені світовими тенденціями, виходом на міжнародні ринки та впровадженням кращих сучасних практик у веденні бізнесу.







- Цілком логічно, що всі підприємства холдингу, зокрема й «Урожай», мають асоціюватися в свідомості наших споживачів не як окремі об’єкти діяльності, а як єдина структура. Адже агроіндустріальний холдинг «МХП» – це не лише вирощування зернових, чим займається «Урожай», а й насамперед виробництво курятини, що на Черкащині представляють «Миронівська птахофабрика» та «Перемога Нова», та виготовлення комбікормів, на чому спеціалізується «Катеринопільський елеватор», – пояснює директор «Урожаю» Олександр Воскобойнік. – Чітка візуалізація приналежності до Групи МХП гарантує єдині для всіх підприємств холдингу цінності, стратегію та політику.

За 20 років діяльності холдинг «Миронівський хлібопродукт» вперше трансформує свій логотип. Оновлений млин став сучасним, мінімалістичним, але зберіг автентичність першого знаку, а разом з ним і історію компанії.

Це значна подія для холдингу, яка органічно доповнює динамічний розвиток компанії у всіх напрямах своєї діяльності. Щодня, впродовж майже 20 років, команда МХП працює для досягнення амбітних цілей і отримує високі результати. Агроіндустріальний холдинг «МХП» сьогодні лідирує на ринку з виробництва курятини, дає роботу 28 тисячам співробітників та має свої потужності в 14 областях України та за кордоном.

Прес-служба ТОВ «НВФ «Урожай»

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