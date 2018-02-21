З’ясувалося, коли морози остаточно залишать Черкащину

За останні 30 років на Черкащині весна в середньому наступала 28 лютого. Однак, в 6 роках встановлювалася дуже рано - 1 декада лютого, а найбільш рання була у 2015 році і розпочалася 28 січня. При цьому, в 10 роках запізнювалася до 2-3 декади березня. Найпізніше весна відмічалася у 2013 році, коли весняний сезон розпочався аж 30.03.

Цьогорічна весна не буде супроводжуватися стрімким наростанням тепла. Встановлення весняного режиму погоди, тобто стійкого переходу температури повітря через 0° у бік підвищення, в найближчі два тижні не прогнозується. Остаточно морози залишать територію області ближче до кінця березня.

Проте, до 20 березня спостерігатимуться значні температурні контрасти. Хвилі тепла чергуватимуться із затоками холоду на фоні випадіння різноманітних опадів: снігу, мокрого снігу та дощу.

Про це на своїй сторінці у “Фейсбук” повідомив директор Черкаського Гідрометцентру Віталій Постригань.

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