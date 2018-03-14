Віталій Скоцик: рейдерство – це неоголошена внутрішня війна проти аграріїв

Український «Дикий Захід». Захоплення врожаїв і землі, викрадення людей та збройні протистояння на полях ̶ за останні три роки рейдерство стало справжньою внутрішньою агресією, терором, спрямованим проти виробників, які годують державу. Хто перетворює Україну на державу беззаконня, чому антирейдерські заходи влади майже не діють, та як реально захиститися від цієї чуми, говоримо з головою Аграрної партії Віталієм Скоциком.



Останніми роками в лексиконі аграріїв з’явилось слово «рейдерство», до того ж збоку буває складно з’ясувати, хто дійсно винен. У чому причина проблеми?

Рейдерство – це не просто проблема. Це неоголошена внутрішня війна в Україні. Це повернення в 90-ті роки. Тільки на відміну від тодішніх бандитів, нинішні рейдери мають покровителів у кабінетахнайвищих чиновників. І ця війна спрямована проти тих, хто годує і захищає країну, хто наповнює державний бюджет. Лишеза минулий рік було близько 700 рейдерських атак. Цей рік розпочався зі спроби протиправного захоплення сільськогосподарських підприємств ТОВ «Агротіс» та «Агротіс Плюс» Приазовського району Запорізької області. Не допустити силового захоплення господарств вдалось тільки завдяки зусиллям та своєчасному реагуванню громадськості. На місце приїхали представники «Аграрної самооборони» Кіровоградщини. Підрозділ самооборони сформували і в Запорізькій області. Озброєних «тітушок» із Запоріжжя та Дніпра спільними зусиллями вдалося зупинити, але на загальнодержавному рівні системної протидії рейдерству немає. На сьогодні кількість справ, які було доведено до суду, мінімальна. Про реальне покарання винних узагалі не йдеться. Водночас показово, що ми щотижня отримуємо від наших партійців щонайменше кілька повідомлень про напади на фермерські господарства і спроби їх захоплення.

Але ж створювали антирейдерські штаби та комісії, хіба вони так і не запрацювали?

Усі заходи влади в боротьбі з рейдерством – це гасіння пожеж, намагання загладити ситуацію у тих випадках, які викликали бурхливу реакцію громадськості та набули резонансу. Системно проблеми не розв’язують. І взагалі першопричини рейдерства – політична система, яка прогнила, та тотальна корумпованість усього чиновницького апарату. Як риба гниє з голови, так і рейдерство починається в кабінетахнайвищих посадовців, у системі Держгеокадастру, Міністерстві юстиції України, в кабінетах поліції, яка замість того, щоб захищати народ, прикриває рейдерів, у кабінетах корумпованих нотаріусів та підкупних суддів.

А як тоді взагалі захищатися виробникам?

У тому й проблема, що захисту від держави немає. Коли виробники це зрозуміли, вони почали об’єднуватися. Власне, самооборона, про яку ми вже згадували, і що нині є єдиним реальним захистом, зародилася на Кіровоградщині. Саме там почалися перші рейдерські атаки. І взагалі спроб захоплень найбільше в «хлібних областях» ̶ у центрі, на півдні. Так-от на Бобринеччині місцеві аграрії зрозуміли, що розраховувати немає на кого, і за ініціативи Юрія Крутька створили систему взаємодопомоги – розробили сигнали, після яких на підприємство, що зазнало нападу,буквально протягом 20 хвилин з’їжджаються колеги. Тактиці боїв їх навчали «кіборги», які пройшли Донецький аеропорт. Таким чином вони хотіли віддячити, адже саме наші аграрії були першими, хто прийшов на допомогу військовим, ̶ вони тоннами возили продукти в зону АТО, ремонтували техніку. В народі самооборону швидко охрестили «кіровоградськими ковбоями». Пізніше такі загони почали створювати в інших областях.

Є якісь класичні схеми, за якими діють рейдери? Чи щоразу все по-іншому?

Є кілька видів схем залежно від того, на що поклали око рейдери. Якщо вони хочутьзабрати врожай, то можуть просто загнати комбайни на поля. Складніше, коли ці комбайни приїжджають із підробленими документами, і тоді правоохоронці навіть без змовипочинають захищати рейдерів. Ще складніше, коли в реєстрі змінюють дані про власника всього майнового комплексу. Найчастіше у схемах задіяні недобросовісні нотаріуси, держреєстратори, корумповані судді та чиновники. Рейдери постійно розширюють свій «арсенал»: це і фальсифікація документів, і створення штучної заборгованості, і підкуп посадових осіб. Об’єктами незаконного привласнення можуть стати врожай, цілісний майновий та виробничі комплекси, земельна ділянка, весь бізнес певної людини. Рейдери не гребують жодними методами – застосовують травматичну та вогнепальну зброю, гранати, беруть людей у заручники, катують їх. У багатьох регіонах країни вже пролилася кров. Є непоодинокі смертельні випадки.І черезрейдерствостраждає вже не тільки сільське господарство, але й інші галузі. Захоплення фабрик, заводів, підприємств різних форм власності відбуваються мало не щодня.

А в Аграрної партії є напрацювання щодо того, які законодавчі зміни потрібно внести, щоб унеможливити рейдерство?

Звісно. Нам терміново потрібно внести зміни до земельного та цивільного законодавства, зокрема зобов’язати реєстраторів та нотаріусів під час реєстраційних дій перевіряти реєстраційну історію об’єкта. Також слід встановити, що проводити реєстрацію переходу права власності на цілісні земельно-майнові комплекси можна лише у присутності попереднього власника. Нам необхіднооб’єднати реєстри нерухомості, бізнесу та судових рішень, а також посилити адміністративну і кримінальну відповідальність усіх причетних до несанкціонованого заволодіння активами та нерухомістю підприємств. Окрему увагу потрібно приділити подальшому реформуванню судової системи, зокрема створити дієвий і незалежний Вищий антикорупційний суд. Це має бути орган, щозможе притягувати до відповідальності вищих посадових осіб, які прикривали захоплення.Всього наші спеціалісти з Аграрної Ради, щопрацює при Аграрній партії,розробилидля подолання проблеми рейдерства 17 кроків, які вже неодноразово озвучували. Ми організовували мітинги, круглі столи, писали відкриті звернення. Але влада реагує лише піар-акціями. Посадовцям невигідно розв’язувати проблему, бо вони самі є її частиною. Для реальної боротьби з рейдерством потрібна політична воля. Але ні у непрофесійного Кабміну, який займається лише піаром, ні у фейкового парламенту такої волі немає. Страшно те, що ця внутрішня агресія та війна здатні зруйнувати саму українську державність. Тому нам терміново потрібно проводити політичну реформу. Замість політичних фриків до влади повинні прийти люди, яким небайдужа ця країна, які є професіоналами у своїх галузях та розуміють, що захист приватної власності повинен бути основою всього.



Про це інформує прес-служба партії

реклама