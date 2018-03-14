Апеляційний суд вдруге розподілив справу про вбивство Сергієнка: тепер її має розглянути Тальнівський райсуд

14 березня Апеляційний суд розглянув клопотання Черкаського районного суду про передачу справи вбивства Василя Сергієнка до іншого суду в межах юрисдикції. Саме черкаським суддям напередодні було призначено розглядати цю справу.



Слухання справи про вбивство Василя Сергієнка триває вже понад три роки. Левову частину часу справу розглядав Соснівський районний суд. І ось, у 2018 році, колегія цього суду відпускає під заставу одного з убивць. Наступного ж засідання судді необґрунтовано задовольнили клопотання адвокатів звинувачених про свій відвід. Від того часу Апеляційний суд призначає розгляд справи то Соснівському, то Черкаському, а тепер Тальнівському райсуду.

«Недореформовані судді, зраджуючи присягу, ухиляються від розгляду резонансної справи про вбивство героя Небесної Сотні Василя Сергієнка. Раніше всі судді Соснівського районного суду похворіли та пішли у відпустку, а тепер їх колеги із Черкаського районного суду, як я й передбачала, пішли по такому ж сценарію. Не здивуюсь, якщо в цей момент судді в Тальному починають писати заяви на лікарняні та відпустки. Все це було б смішно, якби в понеділок, 19 березня, не добігав кінця термін тримання під вартою підозрюваних у вбивстві Сергієнка: Мельника, Воронкова, Горбенка, Недибалюка та запобіжний захід для Завражина й Русіна. На 90% впевнена, що їх таки випустять з-під варти» – пояснює свободівка Діана Тяско.

У засіданні в форматі відеоконференції брав участь адвокат підозрюваного в організації вбивства Олександр Шадрін. Він клопотав про перенесення слухання справи за межі Черкаської області, адже, на його думку, тут забагато громадськості, яка тисне на суд. Шадрін назвав тих, хто підтримує вдову закатованого Сергієнка, «пропрокурорськими та прополіцейськими активістами». Його клопотання Апеляційний суд не задовольнив.

Наразі немає інформації про те, коли саме Тальнівський районний суд розпочне розгляд справи про вбивство Василя Сергієнка. Проте відомо, що навряд чи він встигне це зробити до завершення терміну дії запобіжного заходу для підозрюваних присудженого Соснівським районним судом.

Прес-служба Черкаської обласної організації ВО «Свобода»

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