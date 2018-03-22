Анатолій Нужний: Медична реформа знехтувала потребами людей

Голова Черкаської обласної організації політичної партії «Наш край» попереджає про критичні помилки в реалізації медреформи.

Анатолій Нужний на Тальнівщині вивчає проблеми медичної реформи

У медичній реформі стартує черговий етап: без відповідної підготовки лікарів, належних розрахунків майбутніх витрат та за відсутності необхідної інфраструктури. Нині у пілотному режимі триває кампанія із вибору лікарів та укладання договорів чи декларацій, повідомляють у прес-службі обласної організації політичної партії «Наш край». Сама ж національна кампанія із підписання договорів зі спеціалістами стартує 1 квітня 2018 року. «Наш край» вимагає захистити інтереси пацієнтів і лікарів — збільшити перехідний період, провести національну інформаційну кампанію, масштабну комп’ютерізацію та інтернетизацію лікарень.

Черкащанам доводиться робити складний вибір – обирати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Це нова практика, адже до цього всі були закріплені за дільничними терапевтами. На думку голови Черкаської обласної організації політичної партії «Наш край» Анатолія Нужного, нинішня реформа лише створює ілюзію, що пацієнти зможуть обирати лікаря. Людям уже доводиться робити це навмання, не маючи об’єктивної інформації про рівень компетенції спеціалістів.

«Наразі реформа не захищає інтереси ані громадян-пацієнтів, ані лікарів. Пацієнти обиратимуть лікарів наосліп, а лікарі працюватимуть за відсутності необхідної інфраструктури. Якщо пацієнт "за порадою" захоче обрати професійного лікаря, то йому варто поквапитись, бо бажаючих укласти угоди з таким лікарем може бути більше ніж дозволено нормативом», – пояснює Анатолій Нужний.

Натомість лікарі будуть зацікавлені підписувати декларації із тими пацієнтами, які більш вигідні для майбутньої роботи: молодими, без тяжких хронічних та вікових хвороб.

Водночас нова система спонукає лікарів думати про кількість – від цього залежатиме їхній дохід та рівень фінансування. Цілком можливо, що керівництво тиснутиме на лікарів, щоб вони якомога швидше уклали повний комплект договорів із пацієнтами.

Утім, найгірше, каже Анатолій Нужний, що помилки у реформі провокують потенційні конфлікти між пацієнтами та лікарями:

«Досі не прописана норма обслуговування пацієнтів, а тому прогнозовано виникатимуть конфлікти: пацієнти захочуть більше часу, а лікарі — більше пацієнтів. Окрім того, буде відтік кадрів із сіл та містечок до районних та обласних центрів. Адже у великих містах пацієнти живуть компактніше, їх там більше та й у лікаря більше можливостей швидше до них дістатися».

Також МОЗ у межах реформи впроваджує медичну інформаційну програму «eHealth», яка має забезпечити електронну систему відносин «лікар – пацієнт». Але ж «реформатори» взагалі не враховують рівень комп’ютерізації українських лікарень, коли більшість закладів охорони здоров’я не мають ані комп’ютерів, ані інтернету, ані лікарів із відповідним досвідом.

Анатолій Нужний переконаний: насамперед треба підготувати приміщення у лікарнях, створити базу даних лікарів із зазначенням їх досвіду та кваліфікації. Паралельно ж проводити комп’ютерізацію та інтернетізацію медичних закладів на всіх рівнях.

«Тільки після комп’ютеризації та курсів підвищення кваліфікації лікарів можна запроваджувати електронний документообіг, а не навпаки, як намагається МОЗ. А замість «електронних рецептів» слід одразу вводити електронну медичну карту, яка міститиме базову інформацію щодо хвороб, діагнозів, лікування та рецептів», — резюмує голова обласної організації.

«Наш край» також закликає громадян телефонувати на телефон гарячої лінії: 0 800 21 800 4. Там збиратимуть факти відмов від підписання угод, випадки порушення прав пацієнта та лікаря.

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