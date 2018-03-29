Метеорологи обіцяють швидке надходження на Черкащину тепла

Найближчої ночі на погоду Черкащини почне впливати теплий сектор північно-західного циклону. Надходження тепла викличе утворення туманів. При цьому, в окремих районах Черкащини температура ще встигне знизитися до від’ємних значень, тому можлива ожеледь та місцями ожеледиця на дорогах. Вдень атмосферний фронт з Карпат принесе невеликі опади. Вітер змінить свій напрямок на південний, що сприятиме поступовому підвищенню температури.





Про це повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Весна розпочалася 26 березня, але температурний фон залишався нижчим за кліматичну норму. Нарешті, завтра він почне зростати і наблизиться до норми на цей час. А тепла погода в останні дні поточного тижня значно прискорить схід снігового покриву, відтавання ґрунту та руйнування льодоставу в середній і нижній частинах Кременчуцького водосховища.

До уваги рибалок! На водних об’єктах області, де ще утримуються залишкові льодові утворення, лід ненадійний і крихкий, виходити на нього вкрай небезпечно!

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