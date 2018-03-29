Метеорологи обіцяють швидке надходження на Черкащину тепла

Про це повідомляють в обласному гідрометцентрі.
Весна розпочалася 26 березня, але температурний фон залишався нижчим за кліматичну норму. Нарешті, завтра він почне зростати і наблизиться до норми на цей час. А тепла погода в останні дні поточного тижня значно прискорить схід снігового покриву, відтавання ґрунту та руйнування льодоставу в середній і нижній частинах Кременчуцького водосховища.
До уваги рибалок! На водних об’єктах області, де ще утримуються залишкові льодові утворення, лід ненадійний і крихкий, виходити на нього вкрай небезпечно!