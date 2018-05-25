На святі останнього дзвоника чорнобаївські школи отримали корисні подарунки

На святкові лінійки в день Останнього дзвоника щороку приходить багато гостей, аби ще раз подумки пережити хвилюючий момент прощання зі школою та подарунками зробити свято більш яскравим і приємним. Не стали виключенням і цьогорічні урочистості в селах Чорнобаївщини.

Останній дзвоник для шкільних родин Васютинець, Старого Ковраю, Степового, Вереміївки, Москаленок, Франківки, Красенівки, Нового Життя та Чевельчі (Полтавської області) відбувся за підтримки сільськогосподарської корпорації «Дніпро», засновниками якої є родина Душейків. Ця родина постійно опікується сільськими дітьми, дбає, аби вони були здоровими і освіченими, мали змогу під час навчання користуватися сучасними інформаційними технологіями та працювати на сучасній комп’ютерній техніці.

Придбані за кошти корпорації великі LCD-телевізори тепер допомагатимуть у навчанні юним вихованцям Новожиттівського НВК та Староковрайській ЗОШ. Навчальним закладам Степівського, Васютинського і Франківського НВК на святковій лінійці було вручено новітню, дороговартісна оргтехніка Epson. Тенісний стіл та набір ракеток отримали учні Вереміївського НВК. Красенівському НВК вручили кошти на придбання ноутбука, Москаленківському – на сучасний цифровий мікроскоп, Чевельчанському – на комплект оргтехніки. І все це на загальну суму понад 50 тисяч гривень.

Привітати зі святом учнівський та педагогічний колективи Нового Життя та Франківки завітав фінансовий директор корпорації «Дніпро», один із засновників СТОВ «Надія» Григорій Петрович Душейко.

Звертаючись до випускників, він зазначив: «Запам’ятайте цей день і щиро подякуйте своїм вчителям за все, що вони зробили для вас за довгі роки навчання. Нехай школа завжди зігріває ваші серця приємним спогадом про дитинство і юність, місце, де ви знайшли друзів на все життя, де ви вперше пережили радість перемог, навчилися відповідальності, пізнали мудрість наук і загартували характери.

Бажаю не помилитися вам у виборі професії і стати гідними громадянами незалежної держави Україна.

В Новожиттівському НВК право дати останній дзвоник надали дев’ятикласнику Костянтину Решетнікову та першокласниці Альоні Архипушкіній

Бажаю юним школярам гарно відпочити, набратися незабутніх вражень, духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Висловлюю щиру вядчність вчителям і батькам за натхненну самовіддану працю, за ті знання, любов і тепло, яку ви даруєте дітям».

Вручаючи подарунки, Григорій Душейко запевнив присутніх, що корпорація «Дніпро» бере на себе зобов’язання до початку навчального року в Франківському НВК облаштувати кімнати для навчання першокласників всіма необхідними технічними засобами згідно вимог Нової української школи, а для Новожиттівського навчально-виховного комплексу придбати набір меблів.

В кожній з цих шкіл урочиста лінійка перетворилася на святкове дійство з привітаннями вихованців дитячого садочка, виступом першої вчительки та класного керівника, напутнім словом від батьків. Були і сльози прощання зі школою, і радість від передчуття літніх канікул... І наостанок випускники дали клятву, ніколи не забувати рідну школу, та побажали усім присутнім миру, добра та щастя.

Урочистій події найбільше раділи учні початкової школи, бо попереду канікули. Випускники хвилювалися, адже для них настає дуже відповідальний момент – вибору подальшого шляху.

Директори навчальних закладів Людмила Миколаївна Шадура та Таїса Миколаївна Стоян від імені учнівського, батьківського та вчительського колективів щиро дякували родині Душейків за постійну підтримку та матеріальну допомогу протягом навчального року.

Завершилися свята учнівським флеш-мобом та виконанням усіма присутніми Гімну держави. Після урочистої частини розпочалася не менш захоплююча розважальна з конкурсами, іграми та смачною кашею.

Валентина Згура, Ніна Семенова

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