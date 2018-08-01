Найбільш ефективною протидією злочинним посяганням у агропромисловому комплексі є послуги поліції охорони

Найкраще убережуть громадян від «непроханих гостей» охоронна сигналізація, відеоспостереження та фізична охорона – переконаний начальник Управління поліції охорони в Черкаській області Василь Курятник.

Літо – пора відпусток, відпочинку та збору врожаю. Саме цей час любителі заволодіти чужим майном намагаються використати для здійснення своїх злочинних намірів. Користуючись перебуванням власників квартир та будинків на відпочинку вони здійснюють крадіжки з їх помешкань, виносячи усе майно, інколи до дрібниць. У цей же час власники врожаю, які дбайливо вирощували його протягом року, ризикують втратити його у наслідок рейдерських захоплень чи зухвалих нападів або крадіжок.

Єдиний шлях убезпечити себе, своє майно – встановити систему охоронної, тривожної сигналізації, відеоспостереження, чи виставити фізичну охорону.

Важливим чинником при виборі структури, якій ви збираєтесь довірити збереження свого майна, є наявність фахівців, здатних на професійному рівні надати повний комплекс послуг – від розробки методу захисту до його реалізації у будь-якому населеному пункті нашої області та за її межами.

Встановлення системи охоронної сигналізації дасть змогу направити озброєний наряд поліції ще до проникнення злодіїв до вашого приміщення – при відкритті дверей чи вікон спрацюють датчики, сигнал надійде на пульт централізованого спостереження і черговий направить найближчий наряд поліції для встановлення причини спрацювання.

Використання систем тривожної сигналізації («Тривожна кнопка») та відеоспостереження дає вам змогу викликати наряд поліції охорони в разі виникнення безпосередньої загрози вашому життю чи здоров’ю, намаганням зловмисників потрапити на територію чи в приміщення вашої оселі, підприємства, організації.

Для запобігання озброєним розбійним нападам, особливо на місця збереження грошових коштів, фахівці поліції охорони рекомендують використовувати технічні засоби, які подають сигнал «ТРИВОГА» без участі людини – «Кукла», «Остання банкнота», а також хімічні пастки, які спрацьовують при спробі заволодіти вашими коштами.

Охорона полів, врожаю, агропромислових підприємств озброєними працівниками поліції охорони, які пройшли навчання та наділені спеціальними повноваженнями, є запорукою неможливості проведення рейдерських захоплень, здійснення крадіжок, тощо.

Наші фахівці запропонують вам декілька рішень, з яких ви зможете вибрати найоптимальніший.

Детальну інформацію щодо послуг та охоронного обладнання поліції охорони можете дізнатися, звернувшись за адресою Управління поліції охорони в м. Черкаси: вул. Хоменка, 3/1, тел. 0472-63-34-06,0472-63-64-16 або ж за телефонами цілодобового контактно-інформаційного центру поліції охорони (дзвінки на номери мобільних операторів здійснюються згідно їх тарифів):

097 0 502 220

073 0 502 220

099 0 502 220

Номер «гарячої лінії» 0 800 502 220 є безкоштовним.

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