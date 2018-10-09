На Черкащині пануватиме малохмарна погода без опадів

На півночі Європи атмосферні фронти принесли з собою дощі, а місцями зимові явища: сніг і ожеледицю. Нас від «осінньо-зимового меню» захищає антициклон Viktor.



А це означає, що знову пануватиме малохмарна, без опадів погода. Завдяки близькому розташуванню від його центру та проясненню ніч очікується прохолодною 2..6º, на ґрунті можливі заморозки, а вдень сонячно та тепло 14..19º. Про це повідомляє Черкаський обласний гідрометцентр.

Вітер слабкий, північного напрямку. До кінця тижня метеорологічна ситуація суттєво не зміниться.

Радимо скористатись погожою погодою для підготовки до зимового періоду, а також завершення збору пізніх культур, враховуючи можливість нічних заморозків.

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