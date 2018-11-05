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80 черкащан стали членами Аграрної партії України

05 листопада 2018, 14:42 Новини Черкас та області

Листопад для Черкаської обласної організації Аграрної партії України розпочався зі свята.  80 черкащан отримали партійні квитки й стали повноправними членами АПУ.  Серед них такі відомі особистості як Заслужений працівник культури України Олександр Деньга, директор Другого Черкаського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Роскопін, підприємець, кандидат економічних наук Юрій Черник, композитор, поет-пісняр Іван Іщенко, весь колектив Народного ансамблю української пісні "Жайвір".

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- Якщо ви поповнили лави Аграрної партії в такий непростий час, значить ви, дійсно, вірите в її ідеологію й потенціал,- вітаючи своїх однопартійців, сказав Голова Черкаської обласної організації АПУ Віктор Полозов. - Будемо міняти країну разом!

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- Я прийшов до організації за Інною Лукֹ’янець, - зізнавсяя  Олег Раскопін. - Знаю її давно, як чесну й порядну людину і мені стало цікаво, чому вона обрала саме Аграрну партію. Познайомившись із Віктором Полозовим, зрозумів, що це політсила не тільки аграріїв, а й медиків, освітян, всіх тих, хто хоче, щоб їхні діти й онуки жили щасливо. Врешті-решт всі ми родом із села й усіх нас годує земля.

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- Той, хто говорить, що існує поза політикою, насправді,  знаходиться поза медициною, поза освітою, поза мізерними пенсіями своїх батьків, а значить байдужий до того, що відбувається в нашій державі. Тож позиція "поза" є хибною, підкреслила голова Черкаської міської організації АПУ Інна Лук’янець. - Якщо ми хочемо жити в щасливій, заможній і мирній Україні, то повинні щось робити для цього.

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Коментарі  

 
+5 #1 Реаліст 05.11.2018 14:54
Санітар, композитор, поет-пісняр і весь колектив Народного ансамблю української пісні "Жайвір" - і жодного АГРАРІЯ не додалося в "Аграрній" партії - точніше, в одному з відгалужень цієї "партії". :-)
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