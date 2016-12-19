Поки черкащани знімають гроші у ПриватБанку, експерти намагаються спрогнозувати ситуацію

У відповідь на заяви політиків та експертів щодо націоналізації та стабілізації ситуації навколо ПАТ "ПриватБанк" біля черкаських банкоматів утворилися черги. Кошти люди знімають досить активно, але без паніки та масового ажіотажу. Чого очікувати вкладникам та користувачам послуг банку, з’ясовував сайт vikka.ua.



Наразі представники влади дали офіційні пояснення, чому держава стала 100%-им власником ПриватБанку. Однією з причин називають прохання акціонерів гарантувати їхні вклади. Експерти, у свою чергу називають націоналізацію ПриватБанку "банківською чисткою" та "уникненням банківського системного колапсу".

За словами представника Національного банку України у Черкаській області Сергія Забудського, з націоналізацією ПриватБанку ситуація навколо нього має заспокоїтися.

"У роботі банку нічого не зміниться. Зміна власника не передбачає скорочення кількості послуг, що надаються. Масові зняття коштів з банку спостерігалися протягом тижня. Відсьогодні ситуація стабілізується. Люди так відреагували про інформацію щодо ПриватБанку через те, що за останні 2,5 роки у країні ліквідовані або перебувають у стані ліквідації більше 80 банків. Наразі ж Президент заявив, що держава гарантує 100% вкладів", – пояснив він.

Націоналізація одного з найбільших банків країни – це політичний крок, який маскують під економічне рішення. Такої думки дотримується черкаський підприємець, член Вищої Ради Всеукраїнської спілки вчених-економістів Петро Чернявський.

"Можна було піти різними шляхами. Наприклад, докапіталізувати банк. Але його вирішили націоналізувати. Ця ситуацій покрита мороком. Думаю, те, що зробили з ПриватБанком більше політичне рішення, ніж економічне. Таким чином прибирають конкурентів у політичній площині. Можливо, те, що зробили з банком – початок історії його переходу до чиїхось рук", – пояснив він.

Також Петро Чернявський висловив сумніви щодо припинення активізації зняття коштів з банку з боку вкладників.

"Дірка в капіталі ПриватБанку – 148 млрд грн. Перший етап докапіталізації 45 млрд грн. Потім чекаємо другий етап, а потім і третій. Привіт платникам податків і українцям від старих акціонерів "Привату" і НБУ. Цікаво, але ще півтора року тому дірка була 113 млрд грн. Теж гігантські гроші. Які, ясна річ, старі акціонери не збиралися вносити. Чому ж тягнули з націоналізацією півтора року? Щоб масштаби проблеми виросли більш ніж на 35 млрд грн?", – задає риторичні питання економіст, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман.

Згідно з його прогнозами, для капіталізації банку в Україні запустять процес збільшення грошової маси.

"Включають друкарський верстат. "Привату" потрібно від 80 до 150 млрд грн вливань бюджетних коштів", – пояснив він.

Тим часом, влада запевняє, що ситуація з колишнім банком українського олігарха Ігоря Коломойського наразі повністю під контролем держави.

"Своїм рішенням ми захистили майже 20 мільйонів клієнтів банку і також фінансову стабільність нашої держави", – заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як інформує прес-служба Черкаського відділення ПриватБанку, сьогодні у відділеннях банку проводиться необхідні роботи по інвентаризації залишків на рахунках клієнтів і грошових коштів для забезпечення передачі банку державі і гарантування безперебійної роботи ПриватБанку в подальшому. Як повідомила прес-служба банку, для забезпечення цього процесу в максимально короткі терміни протягом дня можливі технічні перерви в роботі відділень банку.

"Головний офіс і всі служби, структурні підрозділи ПриватБанку працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійну роботу всіх послуг і сервісів ПриватБанку, - йдеться в заяві прес-служби банку. - Представники ПриватБанку і Національного банку працюють спільно над реалізацією поставлених завдань". Колектив банку і співробітники головного офісу і всіх регіональних підрозділів ПриватБанку, його відділень продовжують працювати на своїх місцях і виконувати свої посадові обов'язки. Як повідомила прес-служба банку, 19 грудня в зв'язку з проведенням процедури переходу банку в держвласність регламенти роботи банку з операціями корпоративних клієнтів буде наступним:

- Усі в банк витратні фінансові операції за рахунками будуть виконані, починаючи з 9:00 20.12.2016г .;

- Карткові витратні транзакції (за корпоративними картками і Ключ до рахунку) також тимчасово не обслуговуються;

- Всі прибуткові операції (надходження на карти та рахунки) працюють в стандартному режимі.



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