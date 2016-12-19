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Поки черкащани знімають гроші у ПриватБанку, експерти намагаються спрогнозувати ситуацію

19 грудня 2016, 14:16 Новини Черкас та Черкаської області

У відповідь на заяви політиків та експертів щодо націоналізації та стабілізації ситуації навколо ПАТ "ПриватБанк" біля черкаських банкоматів утворилися черги. Кошти люди знімають досить активно, але без паніки та масового ажіотажу. Чого очікувати вкладникам та користувачам послуг банку, з’ясовував сайт vikka.ua.

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Наразі представники влади дали офіційні пояснення, чому держава стала 100%-им власником ПриватБанку. Однією з причин називають прохання акціонерів гарантувати їхні вклади. Експерти, у свою чергу називають націоналізацію ПриватБанку "банківською чисткою" та "уникненням банківського системного колапсу".

За словами представника Національного банку України у Черкаській області Сергія Забудського, з націоналізацією ПриватБанку ситуація навколо нього має заспокоїтися.

"У роботі банку нічого не зміниться. Зміна власника не передбачає скорочення кількості послуг, що надаються. Масові зняття коштів з банку спостерігалися протягом тижня. Відсьогодні ситуація стабілізується. Люди так відреагували про інформацію щодо ПриватБанку через те, що за останні 2,5 роки у країні ліквідовані або перебувають у стані ліквідації більше 80 банків. Наразі ж Президент заявив, що держава гарантує 100% вкладів", – пояснив він.

Націоналізація одного з найбільших банків країни – це політичний крок, який маскують під економічне рішення. Такої думки дотримується черкаський підприємець, член Вищої Ради Всеукраїнської спілки вчених-економістів Петро Чернявський.

"Можна було піти різними шляхами. Наприклад, докапіталізувати банк. Але його вирішили націоналізувати. Ця ситуацій покрита мороком. Думаю, те, що зробили з ПриватБанком більше політичне рішення, ніж економічне. Таким чином прибирають конкурентів у політичній площині. Можливо, те, що зробили з банком – початок історії його переходу до чиїхось рук", – пояснив він.

Також  Петро Чернявський висловив сумніви щодо припинення активізації зняття коштів з банку з боку вкладників.

"Дірка в капіталі ПриватБанку – 148 млрд грн. Перший етап докапіталізації 45 млрд грн. Потім чекаємо другий етап, а потім і третій. Привіт платникам податків і українцям від старих акціонерів "Привату" і НБУ. Цікаво, але ще півтора року тому дірка була 113 млрд грн. Теж гігантські гроші. Які, ясна річ, старі акціонери не збиралися вносити. Чому ж тягнули з націоналізацією півтора року? Щоб масштаби проблеми виросли більш ніж на 35 млрд грн?", – задає риторичні питання економіст, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман.

Згідно з його прогнозами, для капіталізації банку в Україні запустять процес збільшення грошової маси.

"Включають друкарський верстат. "Привату" потрібно від 80 до 150 млрд грн вливань бюджетних коштів", – пояснив він.

Тим часом, влада запевняє, що ситуація з колишнім банком українського олігарха Ігоря Коломойського наразі повністю під контролем держави.

"Своїм рішенням ми захистили майже 20 мільйонів клієнтів банку і також фінансову стабільність нашої держави", – заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як інформує прес-служба Черкаського відділення ПриватБанку, сьогодні у відділеннях банку проводиться необхідні роботи по інвентаризації залишків на рахунках клієнтів і грошових коштів для забезпечення передачі банку державі і гарантування безперебійної роботи ПриватБанку в подальшому. Як повідомила прес-служба банку, для забезпечення цього процесу в максимально короткі терміни протягом дня можливі технічні перерви в роботі відділень банку.

"Головний офіс і всі служби, структурні підрозділи ПриватБанку працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійну роботу всіх послуг і сервісів ПриватБанку, - йдеться в заяві прес-служби банку. - Представники ПриватБанку і Національного банку працюють спільно над реалізацією поставлених завдань".

Колектив банку і співробітники головного офісу і всіх регіональних підрозділів ПриватБанку, його відділень продовжують працювати на своїх місцях і виконувати свої посадові обов'язки.

Як повідомила прес-служба банку, 19 грудня в зв'язку з проведенням процедури переходу банку в держвласність регламенти роботи банку з операціями корпоративних клієнтів буде наступним:
- Усі в банк витратні фінансові операції за рахунками будуть виконані, починаючи з 9:00 20.12.2016г .;
- Карткові витратні транзакції (за корпоративними картками і Ключ до рахунку) також тимчасово не обслуговуються;
- Всі прибуткові операції (надходження на карти та рахунки) працюють в стандартному режимі.

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Коментарі  

 
+3 #21 СОЛДАТ 21.12.2016 12:33
Вячеслав- Ви все кажете правильно.Біда в тому, що всі ці бульби,RATMи та інші "стабілізіровані " в силу свого інтелектуальног о розвитку і проросійського світогляду ніяких раціональних аргументів приймати НЕ МОЖУТЬ АПРІОРІ.А дехто взагалі тут схоже гавкає за гроші.Вони чудово розуміють що майбутнього у них в Украіні нема тому і бісяться :-)
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-7 #20 Сашо 21.12.2016 12:15
Цитую Вячеслав:
Ты знаешь бульба,я понимаю,что тебе и таким как ты более комфортно было бы существовать в той державе.где царит махровая коррупция,а это значит унижение человеческого достоинства,где кучка нуворишей за счёт обнищание большей части людей наращивали свой капитал,где ты и тебе подобные охотно питались объедками с барского стола и я уверен,что ты и тебе подобные стояли на другом майдане-антимайдане,защ ищая за 30 сребренников,ту державу,которую я и мои побратимы хотели уничтожить и наконец-то начать строить,как это не пафосно звучит,державу Украина,где каждый её гражданин будет чувствовать себя свободно и достойно.Поэтому тебе диванному критику.брызгающему ядовитой слюной,настольг ируя по той "державе".которую мы начали разрушать и поверь разрушим её до основания и таким как ты комфортно жить в новой Державе Украина,которую мы взялись построить, по старым правилам не будет.

Какой слог,какие обороты. Читаю и плачу! Смотрю на квартплату и смеюсь!
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+5 #19 Вячеслав 21.12.2016 11:18
Ты знаешь бульба,я понимаю,что тебе и таким как ты более комфортно было бы существовать в той державе.где царит махровая коррупция,а это значит унижение человеческого достоинства,где кучка нуворишей за счёт обнищание большей части людей наращивали свой капитал,где ты и тебе подобные охотно питались объедками с барского стола и я уверен,что ты и тебе подобные стояли на другом майдане-антимайдане,защ ищая за 30 сребренников,ту державу,которую я и мои побратимы хотели уничтожить и наконец-то начать строить,как это не пафосно звучит,державу Украина,где каждый её гражданин будет чувствовать себя свободно и достойно.Поэтому тебе диванному критику.брызгающему ядовитой слюной,настольг ируя по той "державе".которую мы начали разрушать и поверь разрушим её до основания и таким как ты комфортно жить в новой Державе Украина,которую мы взялись построить, по старым правилам не будет.
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+3 #18 мойша 21.12.2016 08:47
если так бдят за интересы простых обывателей, зачем гонта при такой дыре в капитале банка перед самой национализацией за счет налогоплательщи ков давала бене рефинанса в несколько лярдов, чтобы он его тоже за бугор вывел? или на привате наживался не только беня, а теперь будет наживатся только не беня?
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+7 #17 тулууууб 20.12.2016 21:48
Цитую Стас:
Я согласен с Вячеславом,что на Майдане стояли и умирали не во имя увеличения доходов порошенко и его банды,не за Европу,а прежде всего за себя,своих родных и близких,тех кому Украина есть Родина,а не территория для своих бизнеспроектов и что наконец-то очень важно то,что люди почувствовали себя людьми.которые могут влиять своими действиями на ход истории,и эти люди оказались романтиками.которые в который раз позволили себя обмануть,довери вши свои судьбы в руки, якобы тоже участникам Майдана,а на самом деле прожжённым тварям,которые под личиной "революционеров"продолжили всё тот же геноцид против нас-Украинцев.Но уверяю вас, дорогие мои соотечественник и,что ещё не вечер,убрали банду януковича,уберё м и эту,в какую личину добродетелей они бы не облачались.
Навіть я неодноразово публічно повторював, що більше 90% черкащан розмовляють українською і тільки НЕУЧІ не можуть її вивчити. Ганьба (позор!!!).
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+1 #16 бульба 20.12.2016 21:16
Цитую Стас:
Я согласен с Вячеславом,что на Майдане стояли и умирали не во имя увеличения доходов порошенко и его банды,не за Европу,а прежде всего за себя,своих родных и близких,тех кому Украина есть Родина,а не территория для своих бизнеспроектов и что наконец-то очень важно то,что люди почувствовали себя людьми.которые могут влиять своими действиями на ход истории,и эти люди оказались романтиками.которые в который раз позволили себя обмануть,довери вши свои судьбы в руки, якобы тоже участникам Майдана,а на самом деле прожжённым тварям,которые под личиной "революционеров"продолжили всё тот же геноцид против нас-Украинцев.Но уверяю вас, дорогие мои соотечественник и,что ещё не вечер,убрали банду януковича,уберё м и эту,в какую личину добродетелей они бы не облачались.

Ага. Ви мабуть сліпець і не розумієте що без бабла революцій не буває. Ще дєдушка Ленін довів приїхавши запакований німецьким баблом очолити державний переворот
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-3 #15 бульба 20.12.2016 21:11
Цитую Вячеслав:
Цитую бульба:
Які там можуть бути варіанти. Евроопне майбутнє відтерміновуєть ся з 100 років на 150. головне що вони досягли своеї мети. Досягнення цієї мети відчуває кожний українець. А багато вже хто перестав відчувати що небудь і залишився тільки в пам'яті. Хто ще рахує майдаунський шабаш прогресом в розвитку країни ??

Ты п**ор,я стоял на Майдане не за порошенко и его банды,а против банды януковича и таких,как ты петухов голосовавших за этого бандита януковича.Я не голосовал за потрошено,тольк о по одной причине-он является продуктом системы,которая убивает Украину.А вот такие,как ты,- картошка, своими вы**рами гнилыми в этом ему помогают.Ещё раз напоминаю сявка,не трогай Майдан своими грязными руками и не оскверняй память ГЕРОЕВ МАЙДАНА павших от ваших рук,за свободу и достойную жизньУкраинцев.

Не ти стояв а тобою стояли, май сміливість зізнатись. А під якими ти там гаслами руйнував державу неважливо.
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+1 #14 бульба 20.12.2016 21:08
Цитую Реаліст:
Рішення про приватизацію Приватбанку - вірне! І як би не басились московсько-бьютівські холуї - Україна FOREVER!! :P :P

Ви начебто по коментарям в шоблі цих запроданців що додеребанюють Україну та долизують із корита.
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-10 #13 Реаліст 20.12.2016 15:42
Рішення про приватизацію Приватбанку - вірне! І як би не басились московсько-бьютівські холуї - Україна FOREVER!! :P :P
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+2 #12 Стас 20.12.2016 13:32
Я согласен с Вячеславом,что на Майдане стояли и умирали не во имя увеличения доходов порошенко и его банды,не за Европу,а прежде всего за себя,своих родных и близких,тех кому Украина есть Родина,а не территория для своих бизнеспроектов и что наконец-то очень важно то,что люди почувствовали себя людьми.которые могут влиять своими действиями на ход истории,и эти люди оказались романтиками.которые в который раз позволили себя обмануть,довери вши свои судьбы в руки, якобы тоже участникам Майдана,а на самом деле прожжённым тварям,которые под личиной "революционеров"продолжили всё тот же геноцид против нас-Украинцев.Но уверяю вас, дорогие мои соотечественник и,что ещё не вечер,убрали банду януковича,уберё м и эту,в какую личину добродетелей они бы не облачались.
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