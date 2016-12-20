Квартиру АТОвця у Черкасах підпалили невідомі?

19 грудня черкащанка Тетяна Л. отримала вкрай неприємний «подарунок». Серед білого дня двері до її квартири навмисне підпалили невідомі. Про це у Фейсбуці повідомила журналіст Людмила Коваленко.

— Близько 14.00 я була вдома і почула гуркіт з коридору. Відразу після цього з’явився їдкий дим. Коли відчинила двері — побачила, що вони, а також частина коридора, палають. Добре, що у мене була замочена білизна. Я негайно почала гасити пожежу. Вибігли сусіди, допомогли викликати пожежників, поки я продовжувала заливати водою вогонь, — розповідає Тетяна.

Те, що це був умисний підпал, жінка не сумнівається: під дверима лишилися рештки розплавленої пляшки, а також ганчір’я, промочене у пальному.

У квартирі, на яку вчинено напад, прописані двоє учасників бойових дій. Вже два роки син Тетяни і брат воюють в АТО, мають численні бойові нагороди та державні відзнаки.

—Я обурений тим, що сталося, — каже брат Тетяни, майор Нацгвардії, боєць «Азову» «Білотур». — Поки ми воюємо, вдома нам уже палять квартири, наші родини не відчувають себе у безпеці, — говорить боєць, який зараз перебуває на Сході.

—На нашому поверсі проживають малолітні діти, — каже Тетяна. —Умисний підпал міг привести до трагедії. Мені страшно уявити, що могло б статися, якби я в цей час була на роботі. Вогнище так стрімко поширювалося, що могло охопити й сусідні помешкання. Я не знаю, ким треба бути, щоб таке зробити, — обурюється мати АТОвця.

Як розповіла пані Тетяна, зловмисники не залишили ніяких повідомлень, які б прояснили причину підпалу. Жінка викликала поліцію та написала заяву.

Стаття 194 Кримінального кодексу України передбачає покарання за умисне знищення або пошкодження чужого майна, - зазначає Людмила Коваленко.



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