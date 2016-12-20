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У Черкаських школах оголосили карантин

20 грудня 2016, 12:36 Новини Черкас та Черкаської області

Відзавтра навчально-виховний процес у загальноосвітніх школах та позашкільних навчальних закладах міста Черкаси призупинеться. За це проголосували члени виконкому на сьогоднішньому ранковому засіданні. Про це інформує «Вичерпно».

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Як відзначила директор департаменту освіти та гуманітарної політики Марина Бакланова, останній день навчання — 23 грудня. Тому карантин буде з 21 грудня і по 24 грудня 2016 року. Потім розпочнуться канікули — з 26 грудня. Це робиться з метою попередження перевищення в місті епідемічного порогу.

Учора був переведений поріг у 20% захворюваності учнів на грип та ГРВІ.

- Що стосується проведення святкових заходів до новорічних свят, то їх рекомендують, саме для школярів, провести після Нового року. А оскільки не всі батьки дошкільнят можуть їх на когось залишити, то з понеділка буде аналізувати свої рівень їх захворювання і в залежності від цього будуть робитися висновки надалі, — прокоментувала Марина Бакланова.

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Коментарі  

 
0 #3 Дети 22.12.2016 00:34
дяди с освиты вы придурки ? кому суждено заболеть тот заболеет и дома .и если вы не понимаете этого вы недотёпы ,украли у нас праздник ..........
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+8 #2 федор принципиальный 20.12.2016 19:57
Это прще,чем обеспечить население противогриппозн ой ваккциной,да,ша новный Стадник.
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+16 #1 2222 20.12.2016 14:25
Що стосується проведення святкових заходів до новорічних свят, то їх рекомендують, саме для школярів, провести після Нового року.


коли? після канікул? 12 січня? Повідміняли вже всі свята для дітей в школах!!! Дяяяякууууємо!! ! Діти залишились без свята. А як готувались, шукали костюми, прикрашали. Ну чому в нашій країні все через ......?
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