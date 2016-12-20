У Черкаських школах оголосили карантин

Відзавтра навчально-виховний процес у загальноосвітніх школах та позашкільних навчальних закладах міста Черкаси призупинеться. За це проголосували члени виконкому на сьогоднішньому ранковому засіданні. Про це інформує «Вичерпно».







Як відзначила директор департаменту освіти та гуманітарної політики Марина Бакланова, останній день навчання — 23 грудня. Тому карантин буде з 21 грудня і по 24 грудня 2016 року. Потім розпочнуться канікули — з 26 грудня. Це робиться з метою попередження перевищення в місті епідемічного порогу.

Учора був переведений поріг у 20% захворюваності учнів на грип та ГРВІ.

- Що стосується проведення святкових заходів до новорічних свят, то їх рекомендують, саме для школярів, провести після Нового року. А оскільки не всі батьки дошкільнят можуть їх на когось залишити, то з понеділка буде аналізувати свої рівень їх захворювання і в залежності від цього будуть робитися висновки надалі, — прокоментувала Марина Бакланова.



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