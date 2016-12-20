Магазини не мають права відключати термінали «Приватбанку»

Інформацію читачів «Прочерка» про те, що в деяких магазинах Черкас відмовляються приймати карти «Приватбанку» або вимкнули його термінали, на прохання журналістів видання прокоментував представник Національного банку в Черкаській області Сергій Забудський.







– Це не законно! На сьогоднішній день усі платіжні термінали «Приватбанку» повинні працювати в звичному режимі, – наголосив Сергій Анатолійович. – Коштами ми їх забезпечуємо, банк працює. Кошти людям видають. Єдина проблема – з корпоративними клієнтами, тому що чекають призначення нового менеджменту. А так – все нормально. Тому якщо є якісь факти відключення терміналів, то це – неправомірно!

Як наголосив Сергій Забудський, про факти відмови від прийому карток «Приватбанку» або відключення його терміналів треба повідомляти керівникові Черкаської філії Віктору Шуршину.

– Проблем в обслуговуванні клієнтів «Приватбанку» взагалі немає. Ми готівкою забезпечуємо, рефінансування видали – 15 мільярдів гривень. Правда, (біля банкоматів, – ред.) є черги, можуть бути технічні збої, бо велике навантаження – люди знімають готівку. Сьогодні таких черг уже менше, ніж учора. Якщо десь виникають проблемні випадки – ми підтримуємо прямий контакт із Віктором Шуршиним.



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