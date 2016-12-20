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Магазини не мають права відключати термінали «Приватбанку»

20 грудня 2016, 13:46 Новини Черкас та Черкаської області

Інформацію читачів «Прочерка» про те, що в деяких магазинах Черкас відмовляються приймати карти «Приватбанку» або вимкнули його термінали, на прохання журналістів видання прокоментував представник Національного банку в Черкаській області Сергій Забудський.

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– Це не законно! На сьогоднішній день усі платіжні термінали «Приватбанку» повинні працювати в звичному режимі, – наголосив Сергій Анатолійович. – Коштами ми їх забезпечуємо, банк працює. Кошти людям видають. Єдина проблема – з корпоративними клієнтами, тому що чекають призначення нового менеджменту. А так – все нормально. Тому якщо є якісь факти відключення терміналів, то це – неправомірно!

Як наголосив Сергій Забудський, про факти відмови від прийому карток «Приватбанку» або відключення його терміналів треба повідомляти керівникові Черкаської філії Віктору Шуршину.

– Проблем в обслуговуванні клієнтів «Приватбанку» взагалі немає. Ми готівкою забезпечуємо, рефінансування видали – 15 мільярдів гривень. Правда, (біля банкоматів, – ред.) є черги, можуть бути технічні збої, бо велике навантаження – люди знімають готівку. Сьогодні таких черг уже менше, ніж учора. Якщо десь виникають проблемні випадки – ми підтримуємо прямий контакт із Віктором Шуршиним.

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Коментарі  

 
+3 #9 Петрович 21.12.2016 21:39
АТБ ніякі картки не приймає.=
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+6 #8 Перехожий 21.12.2016 11:34
Цитую Урюк:
Цитую Черкасчанин:
Ну и в каких магазинах это было?Как всегда -военная тайна?

"Мясна лавка"

А кому вона належить? :-)
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+8 #7 Урюк 21.12.2016 11:05
Цитую Черкасчанин:
Ну и в каких магазинах это было?Как всегда -военная тайна?

"Мясна лавка"
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+11 #6 Варка 21.12.2016 10:03
Цитую Оверко:
І як повідомити Шуршину, де контактні дані???

А при чом тут Шушршин та Приватбанк? Як Шуршин може впливати на приватних власників торгівельних мереж? А от Національний Банк може! Нафіга в такому разі в області потрібен пан Забудський з його численним апаратом Нацбанку? Коли їх вже як і обіцяли розгонять дармоїдов? Поради роздавати? Чи здійснювати державний контроль за великі зарплати державних службовців?
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+10 #5 Лілія 21.12.2016 08:59
Цитую Черкасчанин:
Ну и в каких магазинах это было?Как всегда -военная тайна?

АТБ например(((
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+5 #4 федор принципиальный 20.12.2016 19:55
ПОКА НЕ ВЫЙДЕМ МИЛЛИОНАМИ НА УЛИЦЫ,КАК В ЕВРОПЕ,ДО ТЕХ ПОР НАД НАМИ БУДУТ ИЗМЫВАТЬСЯ.
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+7 #3 Черкасчанин 20.12.2016 19:41
Ну и в каких магазинах это было?Как всегда -военная тайна?
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+9 #2 Оверко 20.12.2016 19:22
І як повідомити Шуршину, де контактні дані???
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+11 #1 Оверко 20.12.2016 19:19
Слова, слова. В ПЗР другий день в магазинах карти не прймають, банкомати без грошей. Добре хоч приват 24 працює, зміг заплатити комуналку.
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