Водії та кондуктори черкаської маршрутки ходять в туалет на нову дорогу по Героїв Дніпра (ФОТО)

Жителі мікрорайону Митниця за адресою Героїв Дніпра 69 вже неодноразово ставали свідками як фактично перед їхніми вікнами водії та кондуктори автобусного маршруту №29 справляють власну потребу.



Про це Zmi.ck.ua розповіла місцева жителька Олена.

“Ми із сусідами неодноразово обговорювали цю проблему і до міської влади зверталися. Нехай би вже зробили у тій частині туалет для кондукторів та водіїв. До ремонту дороги по вулиці Героїв Дніпра у тій частині були кущі, то не було видно. А під час ремонту кущі вирізали, тому тепер люди взагалі не соромляться ходити в туалет на проїжджій частині. Та ще й на тільки зробленій дорозі”, - зазначила обурена містянка.

У коментарі Zmi.ck.ua начальник управління транспорту Черкаської міськради Віталій Москаленко повідомив, що жителі справді раніше зверталися із цією проблемою і у нього була розмова із перевізником, щоб подібних випадків більше не було.

“Нас запевнили, що висновки будуть зроблені. Тим більше, що на кінцевій зупинці цього маршруту “Руставі” є встановленный туалет. В такому випадку людям краще почекати 40 хвилин, ніж ходити за потребою на дорогу. Будівництво туалету можливе лише за 200 метрів від того місця, де водій цього маршруту робить невелику паузу. В нього не буде стільки часу, щоб кудись бігати. До того ж, не всім мешканцям сподобається, що у них фактично в дворі буде туалет”, - зазначив Віталій Москаленко.

Також чиновник запевнив, що із перевізником буде знову проведена роз’яснювальна робота та будуть шукати шляхи вирішення проблеми.



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