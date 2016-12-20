Водії та кондуктори черкаської маршрутки ходять в туалет на нову дорогу по Героїв Дніпра (ФОТО)

Жителі мікрорайону Митниця за адресою Героїв Дніпра 69 вже неодноразово ставали свідками як фактично перед їхніми вікнами водії та кондуктори автобусного маршруту №29 справляють власну потребу.
Про це Zmi.ck.ua розповіла місцева жителька Олена.
“Ми із сусідами неодноразово обговорювали цю проблему і до міської влади зверталися. Нехай би вже зробили у тій частині туалет для кондукторів та водіїв. До ремонту дороги по вулиці Героїв Дніпра у тій частині були кущі, то не було видно. А під час ремонту кущі вирізали, тому тепер люди взагалі не соромляться ходити в туалет на проїжджій частині. Та ще й на тільки зробленій дорозі”, - зазначила обурена містянка.
У коментарі Zmi.ck.ua начальник управління транспорту Черкаської міськради Віталій Москаленко повідомив, що жителі справді раніше зверталися із цією проблемою і у нього була розмова із перевізником, щоб подібних випадків більше не було.
“Нас запевнили, що висновки будуть зроблені. Тим більше, що на кінцевій зупинці цього маршруту “Руставі” є встановленный туалет. В такому випадку людям краще почекати 40 хвилин, ніж ходити за потребою на дорогу. Будівництво туалету можливе лише за 200 метрів від того місця, де водій цього маршруту робить невелику паузу. В нього не буде стільки часу, щоб кудись бігати. До того ж, не всім мешканцям сподобається, що у них фактично в дворі буде туалет”, - зазначив Віталій Москаленко.
Також чиновник запевнив, що із перевізником буде знову проведена роз’яснювальна робота та будуть шукати шляхи вирішення проблеми.
Я лично "за" то, чтобы туалетов не строили для водителей маршруток. Может по утрам они и "летают". Только летают не в туалет, а за 3 гривнами. А вот днем эти маршрутки ползают, на каждой остановке по 5 минут стоят. Ради прикола выходил и успевал скупиться в магазине "мясном" на ост. Университет и снова сесть в ту же маршрутку. Так, что пусть упысываются, может не будут стоять на каждой остановке
Так нехай перевізник і поставить за свій рахунок для своїх працівників біотуалети. А то тільки ціни на квитки підвищують і гасають,як скажені (скоро всі стовпи позбивають).На отмазку бабло єсть-знайдеться і на біотуалети.І ще-заздрите офісним працівникам,-шанавний, для цього потрібно було в школі краще навчатися.
Дійсно! Он був громадський туалет у центрі міста (біля скверу за обладміністраці єю) а тепер замість нього хтось спритний вже прибудовує приміщення з назвою "Аренда". Кому такому спритному закрити громадський туалет та вдалося видурити у міста приміщення? Куди місьвиконком дивиться?
Але,взагалі, нічого страшного в цьому не має:
-вони ж не матом кричать;
-вони ж не трахаються на асфальті