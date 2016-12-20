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Водії та кондуктори черкаської маршрутки ходять в туалет на нову дорогу по Героїв Дніпра (ФОТО)

20 грудня 2016, 16:30 Новини Черкас та Черкаської області

Жителі мікрорайону Митниця за адресою Героїв Дніпра 69 вже неодноразово ставали свідками як фактично перед їхніми вікнами водії та кондуктори автобусного маршруту №29 справляють власну потребу.

Про це Zmi.ck.ua розповіла місцева жителька Олена.

“Ми із сусідами неодноразово обговорювали цю проблему і до міської влади зверталися. Нехай би вже зробили у тій частині туалет для кондукторів та водіїв. До ремонту дороги по вулиці Героїв Дніпра у тій частині були кущі, то не було видно. А під час ремонту кущі вирізали, тому тепер люди взагалі не соромляться ходити в туалет на проїжджій частині. Та ще й на тільки зробленій дорозі”, - зазначила обурена містянка.

У коментарі Zmi.ck.ua начальник управління транспорту Черкаської міськради Віталій Москаленко повідомив, що жителі справді раніше зверталися із цією проблемою і у нього була розмова із перевізником, щоб подібних випадків більше не було.

“Нас запевнили, що висновки будуть зроблені. Тим більше, що на кінцевій зупинці цього маршруту “Руставі” є встановленный туалет. В такому випадку людям краще почекати 40 хвилин, ніж ходити за потребою на дорогу. Будівництво туалету можливе лише за 200 метрів від того місця, де водій цього маршруту робить невелику паузу. В нього  не буде стільки часу, щоб кудись бігати. До того ж, не всім мешканцям сподобається, що у них фактично в дворі буде туалет”, - зазначив Віталій Москаленко.

Також чиновник запевнив, що із перевізником буде знову проведена роз’яснювальна робота та будуть шукати шляхи вирішення проблеми.

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Коментарі  

 
+2 #15 ах 21.12.2016 16:39
а як такі питання вирішуються в місті побратимі Бидгощі?
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-2 #14 СупперАдеват 21.12.2016 15:50
Цитую Адекват:
Одразу видно, що автор фото та чиновники - "офісний планктон, який ходить до цивілізованого туалету, коли їм "припекло"! Якби чиновники міськвиконкому та автор фото самі пропрацювали б на маршруті, та "потерпіли б 40 хв. до зуп."Руставі" (водій - за кермом, а кондуктор - штовхаючись в салоні автобуса), може їх риторика й помінялася б. а потім питайте з перевізників, де вони справляють потребу!

Я лично "за" то, чтобы туалетов не строили для водителей маршруток. Может по утрам они и "летают". Только летают не в туалет, а за 3 гривнами. А вот днем эти маршрутки ползают, на каждой остановке по 5 минут стоят. Ради прикола выходил и успевал скупиться в магазине "мясном" на ост. Университет и снова сесть в ту же маршрутку. Так, что пусть упысываются, может не будут стоять на каждой остановке
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+3 #13 Москаль Чарівник 21.12.2016 14:52
Та можна стібатись скільки завгодно, а таки реально - проблемка. В принципі - не лише для водіїв. Раджу авторові промоніторити, наприклад, парки. Там реально можна вс****сь. Ну або забить на общєстєнноє мнєніє і діяти по принципу "краще на хвилину потірять совість, чим на всю жизнь мочевий пузирь".
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+2 #12 2112 21.12.2016 14:07
Цитую Адекват:
Одразу видно, що автор фото та чиновники - "офісний планктон, який ходить до цивілізованого туалету, коли їм "припекло"! Якби чиновники міськвиконкому та автор фото самі пропрацювали б на маршруті, та "потерпіли б 40 хв. до зуп."Руставі" (водій - за кермом, а кондуктор - штовхаючись в салоні автобуса), може їх риторика й помінялася б. Спочатку зробіть "єуропейські" умови праці для водіїв та кондукторів, а потім питайте з перевізників, де вони справляють потребу!


Так нехай перевізник і поставить за свій рахунок для своїх працівників біотуалети. А то тільки ціни на квитки підвищують і гасають,як скажені (скоро всі стовпи позбивають).На отмазку бабло єсть-знайдеться і на біотуалети.І ще-заздрите офісним працівникам,-шанавний, для цього потрібно було в школі краще навчатися.
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+2 #11 Адекват 21.12.2016 13:18
Одразу видно, що автор фото та чиновники - "офісний планктон, який ходить до цивілізованого туалету, коли їм "припекло"! Якби чиновники міськвиконкому та автор фото самі пропрацювали б на маршруті, та "потерпіли б 40 хв. до зуп."Руставі" (водій - за кермом, а кондуктор - штовхаючись в салоні автобуса), може їх риторика й помінялася б. Спочатку зробіть "єуропейські" умови праці для водіїв та кондукторів, а потім питайте з перевізників, де вони справляють потребу!
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+4 #10 Варка 21.12.2016 10:11
Цитую Игорь:
не где сходить в тоалет приспичело

Дійсно! Он був громадський туалет у центрі міста (біля скверу за обладміністраці єю) а тепер замість нього хтось спритний вже прибудовує приміщення з назвою "Аренда". Кому такому спритному закрити громадський туалет та вдалося видурити у міста приміщення? Куди місьвиконком дивиться?
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+5 #9 Логіка депутата 21.12.2016 07:05
Тепер зрозуміло,чому асфальт часто міняють.
Але,взагалі, нічого страшного в цьому не має:
-вони ж не матом кричать;
-вони ж не трахаються на асфальті
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+4 #8 Ексгібіціоніст 20.12.2016 22:02
Найкраще місце для розгляду статевих органів водіїв та кондукторів маршруток на кінцевій зупинці між ДИТЯЧИМ санаторієм ''Сосновий Бір'', онкодиспансером та кардіоцентром. Є, просто, фантастичні екземпляри!!!!! . Цією проблемою займались міські голови Волошин, Одарич, Бондаренко. Мабуть, усім подобається))). Може, інспектора Фреймут запросити до ...... Гарантований успіх!!!!! Місто збоченців!!!!! Відкати власників маршруток дозволяють працювати без нужників. Скоро будуть на Соборній площі справляти нужду. Чи не так ???
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+7 #7 Ткаченко 20.12.2016 20:28
А кондукторша де?
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+7 #6 Мешканець 20.12.2016 18:36
Це правда. Так відбувається вже багато років. Шкода водіїв і кондукторів, але й порядок якийсь вже нарешті має бути. До речі, ті дерева, куди вони ходили, ще літом попалили будівельники. Так і стоять з обгорілими чорними стовбурами. Дерева загинули і їх мають спиляти. Тому влітку мабуть вже теж за ними не справлятимуть нужду, всі хто їздить вулицею.
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