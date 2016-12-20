Після капітального ремонту в Черкасах запрацювала дитяча поліклініка №2

19 грудня після капітального ремонту почала приймати маленьких пацієнтів дитяча поліклініка № 2 міської дитячої лікарні, яка розташована за адресою вул. Кобзарська, 40. Про це інформує КНП «Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я ЧМР».



У церемонії відкриття взяли участь міський голова Бондаренко А.В., головний спеціаліст – лікар відділу контролю медичної допомоги матерям та дітям ДОЗ МР Майборода Л.В., головний лікар Черкаської міської лікарні Борисенко В.М., депутати Черкаської міської ради, медичні працівники та жителі мікрорайону міста.

Як зазначили виступаючі, будівля поліклініки була побудована в 1937 році і з того часу капітальний ремонт в ній не проводився. Приміщення поліклініки знаходилися у вкрай незадовільному санітарно-технічному стані, тому міська влада прийняла рішення відремонтувати її. Громадянам мікрорайону обслуговування дитячою поліклінікою № 2 було вкрай важко добиратися до інших дитячих поліклінік, які розташовані далеко від місця проживання. Завдання органів місцевого самоврядування - наблизити медичну допомогу дітям до населення, і сьогоднішнє відкриття оновленої поліклініки - яскравий цьому приклад.

В свою чергу Анатолій Бондаренко зазначив, що на капітальний ремонт з міського бюджету було виділено 3.5 мільйона гривень. На даний час закінчився тільки перший етап ремонтних робіт, а саме: відремонтована покрівля, утеплено фасад будівлі, старі дерев'яні вікна замінені на металопластикові, проведені зовнішні будівельні роботи. Надалі планується проведення 2 етапу ремонтних робіт лікувальних та інших приміщень поліклініки, заміна водогінних, каналізаційних та електросистем.

Відзначимо, що в дитячій поліклініці №2 обслуговується більше 14 тисяч дитячого населення міста.

Про це повідомили в Черкаській міськраді.



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