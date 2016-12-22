На Канівщині виявлено 250-кілограмову авіабомбу та снаряд

В один день, 21 грудня, на Черкащині знайшли небезпечні боєприпаси часів Другої світової війни: осколково-фугасний снаряд та авіабомбу, повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.



У селі Іваньків Канівського району під час проведення земляних робіт в одному з домогосподарств виявлено артилерійський снаряд часів війни. Фахівці ідентифікували небезпечну знахідку як осколково-фугасний снаряд калібром 105 мм.

Для обстеження території та знищення знахідки на місце події виїхали сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Ще одна інформація цього ж дня надійшла із села Григорівка того ж району. Місцевий житель, збираючи у лісосмузі хмиз, натрапив на півтораметрову яму, в якій був великий металевий предмет, схожий на авіаційну бомбу часів війни. На місце виклику прибули рятувальники, які, оглянувши знахідку, ідентифікували її як 250-кілограмову авіаційну бомбу.

Місце виявлення небезпечної знахідки позначене та перебуває під охороною співробітників відділу поліції до моменту її знищення саперами управління ДСНС у Черкаській області.

Це вже 49 авіабомба, яку було виявлено в області цього року.



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