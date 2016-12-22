Після Фреймут головний лікар пологового будинку опинився в інфарктному відділені.

Після інспекції Фреймут головний лікар пологового будинку Черкас опинився в інфарктному відділені Від мера Володимир Зеленько отримав догану та досі не вийшов на роботу. Наразі обов’язки головного лікаря виконує його заступник з медичної частини бази №2 Світлана Кріт. Про це пише Zmi.ck.ua







Догану від міського голови Зеленько не оскаржував і перебуває на лікарняному, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Черкаської міськради Олег Стадник.

За його словами, випадки, на які посилалася Ольга Фреймут, були розібрані на всіх рівнях, починаючи від пологового будинку, закінчуючи Міністерством охорони здоров’я.

«Фактично випадки розглянуті спеціальними лікарськими комісіями ще тоді, коли вони трапилися. На даному етапі мова йде про упущення загальновиробничого характеру», - зазначив Олег Стадник та додав, що матеріали розгляду є і їх готові надати телеканалу «1+1».

За статистикою, протягом 11 місяців померло 30 дітей, віком до 1 року. Але 20 з них померли в обласних закладах. Саме тому у черкаському пологовому переконані, що звинувачення Ольги Фреймут не були об’єктивними. Тож і стали на захист головного лікаря.

Однак міський голова своїм розпорядженням вже оголосив догану Володимиру Зеленьку за ряд недоліків організаційно-виробничого характеру.

Наразі головний лікар досі на лікарняному і догану не оскаржував. Відомо, що він навіть лікувався у інфарктному відділенні Третьої міської лікарні.

Нагадаємо, Ольга Фреймут вручила головному лікарю пологового будинку в Черкасах табличку «Ганьба міста» через високий рівень дитячої смертності.



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