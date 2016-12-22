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Після Фреймут головний лікар пологового будинку опинився в інфарктному відділені

22 грудня 2016, 12:46 Новини Черкас та Черкаської області

Після інспекції Фреймут головний лікар пологового будинку Черкас опинився в інфарктному відділені Від мера Володимир Зеленько отримав догану та досі не вийшов на роботу. Наразі обов’язки головного лікаря виконує його заступник з медичної частини бази №2 Світлана Кріт. Про це пише Zmi.ck.ua

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Догану від міського голови Зеленько не оскаржував і перебуває на лікарняному, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Черкаської міськради Олег Стадник.

За його словами, випадки, на які посилалася Ольга Фреймут, були розібрані на всіх рівнях, починаючи від пологового будинку, закінчуючи Міністерством охорони здоров’я.

«Фактично випадки розглянуті спеціальними лікарськими комісіями ще тоді, коли вони трапилися. На даному етапі мова йде про упущення загальновиробничого характеру», - зазначив Олег Стадник та додав, що матеріали розгляду є і їх готові надати телеканалу «1+1».

За статистикою, протягом 11 місяців померло 30 дітей, віком до 1 року. Але 20 з них померли в обласних закладах. Саме тому у черкаському пологовому переконані, що звинувачення Ольги Фреймут не були об’єктивними. Тож і стали на захист головного лікаря.

Однак міський голова своїм розпорядженням вже оголосив догану Володимиру Зеленьку за ряд недоліків організаційно-виробничого характеру.

Наразі головний лікар досі на лікарняному і догану не оскаржував. Відомо, що він навіть лікувався у інфарктному відділенні Третьої міської лікарні.

Нагадаємо, Ольга Фреймут вручила головному лікарю пологового будинку в Черкасах табличку «Ганьба міста» через високий рівень дитячої смертності.

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Коментарі  

 
-1 #8 владимир 22.12.2016 16:50
а вона дійсно нещодавно знялась в російському фільмі ?
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+1 #7 Громада 22.12.2016 15:35
Фреймут з нашим мером досить швидко один одного знайшли! Рибак рибака.....
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+1 #6 стабилизец 22.12.2016 15:34
Срочно на инвалидность !
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+1 #5 смс 22.12.2016 15:21
Після Фреймут головний лікар пологового будинку опинився в інфарктному відділені.
Добре,що Фреймут після головного лікаря не опинилася в пологовому будинку.
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+2 #4 радик 22.12.2016 14:12
шо дохторики не заплатили наші???
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+4 #3 шпион 22.12.2016 14:12
то вона ж уже за російські гроші в порно фільмах поїхала зніматись :eek:
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+9 #2 Сармат 22.12.2016 13:58
хто б тій Фреймут табличку вручив з написом "Професійна хамка"
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+8 #1 Арап 22.12.2016 13:40
Ця бридка фреймут ще поплатиться за своі нікчемні провокаціі. В цивілізованій краіні вона була б у буцигарні за дешеві прокаціі та несмак. У нас все ок.
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