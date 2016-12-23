Суперечки на сесії через обрання заступника Вельбівцю: «Тут же не придурки!»

На сесії Черкаської облради суперечки через кандидатуру на посаду заступника голови облради.







Афганець Олександр Рибченко емоційно заявив, що в залі є багато поважних людей, які б зі своїм досвідом могли виконувати обов’язки заступника. Натомість кандидатуру Вадима Гайовича не захотів прямо обговорювати. Потім Рибченко прямо звернувся до голови ОДА Юрія Ткаченка.

– Я один з тих хто був завжди з вами і був за вас - це я! Якщо будете ламати, то фракція ветеранів Афганістану втратить до вас довіру. Тут же не придурки! – заявив Рибченко, який раніше не пройшов на кандидатуру заступника.

Рибченко попросив не ламати депутатів через коліно, щоб Ткаченко не був схожим на Тулуба.

У свою чергу, Микола Булатецький заявив, що взагалі проти обрання заступника.

– Он перший заступник Валентин Тарасенко сидить і нічого не робить вже багато місяців. Давайте його завантажимо роботою, – зазначив Булатецький.

Голова облради Олександр Вельбівець заступився за Тарасенка, назвавши його толковим менеджером хорошим управлінцем.

Насамкінець Булатецький заявив про вихід з фракції Радикальної партії, де був до цього, бо він не схвалює рішення висувати від цієї фракції Вадима Гайовича.

– Це не та людина, що має заслуги проти Черкащиною, – сказав Булатецький.

За Гайовича виступив порошенківець Анатолій Яріш, який закликав підтримати цю кандидатуру.

Почути думку самого Гайовича захотіла депутат Валентина Коваленко. Вона цікавилася, чому представник сили, що позиціонує себе, як опозиційна, йде у президію?

– Це тактичний хід? Щоб дестабілізувати владу? – уточнила вона.

Гайович сказав, що рішення неполітичне і він хоче збалансувати роботу депутатів, але залишатиметься в опозиції.

– Буду передусім заступником депутатів, а вже потім заступником голови. Партія залишиться опозиційною, я й далі займатиму незалежну позицію, – сказав він.

До речі, про свою опозиційність заявили ів «свободівці». Депутат Юрій Ботнар сказав, що їх фракція не братиме участь в голосуванні.

Цікаво, що після того як депутат Олександр Лупашко сказав, що кожен може мати свою думку, перший виступаючий Олександр Рибченко дуже обурився та вони почали з’ясовувати стосунки на підвищених тонах.

Не забарився й Булатецький. Він висловив пропозицію висунути на посаду заступника Валентину Коваленко. Але голова облради відмовив, бо лише він має вносити пропозицію, а він вже визначився з Гайовичем.

– Ця кандидатура була обговорена з депутатами! – сказав Вельбівець, через що Булатецький пригрозив йому відставкою.

Зараз депутати перейшли до таємного голосування.



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