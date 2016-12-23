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До облради приїхали люди протестувати «проти свавілля Держгеокадастру»

23 грудня 2016, 11:59 Новини Черкас та Черкаської області

Кілька десятків людей зібралися сьогодні з різних районів Черкащини (переважно Жашківського району), щоб пікетувати Держгеокадастр під сесією обласної ради, вимагаючи «припинити свавілля структури». Про це інформує журналіст "Прочерку"

Протестувальники з Жашкова

За словами пікетувальників, вони зібралися з ініціативи розпущеної днями громадської ради при Держгеокадастрі, щоб протестувати проти «штучного» затягування з виділенням землі фермерам, АТОвцям та іншим особам, які мають на це право.

Нагадаємо, керівництво Держгеокадастру відкидає звинувачення активістів, вбачаючи в їх діях особисту вигоду

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Коментарі  

 
+1 #1 * 23.12.2016 12:37
І вже раз сьомий "активісти" з Жашківщини. І не жалко ж комусь наймать, годувать і возить людей в Черкаси. Напевно воно цього стоїть! А хоча... Що зараз для якогось фермера коштує 15-20 чоловік? Ну максимум по 500 грн. кожному! Максимум 3000 на дорогу... Акція потесту за 15000 - не дорого.
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