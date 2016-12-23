До облради приїхали люди протестувати «проти свавілля Держгеокадастру»

Кілька десятків людей зібралися сьогодні з різних районів Черкащини (переважно Жашківського району), щоб пікетувати Держгеокадастр під сесією обласної ради, вимагаючи «припинити свавілля структури». Про це інформує журналіст "Прочерку"





За словами пікетувальників, вони зібралися з ініціативи розпущеної днями громадської ради при Держгеокадастрі, щоб протестувати проти «штучного» затягування з виділенням землі фермерам, АТОвцям та іншим особам, які мають на це право.

Нагадаємо, керівництво Держгеокадастру відкидає звинувачення активістів, вбачаючи в їх діях особисту вигоду



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