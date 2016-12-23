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Біля погорілого театру таки почали зносити квітковий павільйон (ВІДЕО)

23 грудня 2016, 15:33 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні таки почали розбирати квітковий павільйон, що стоїть біля черкаського погорілого театру і заважає ремонтним роботам. На місце прибув начальник управління культури та зв'язків з громадськістю Черкаської ОДА Олег Островський. Він зауважив, що насправді для ремонту мали б оточити всю територію навколо театру. Мовляв, це було б правильно.


однак проблема в тому, що театр – зараз є і об’єктом управління будівництва, і об’єктом культури. Тож складно узгодити всі моменти. Тим більше, якщо сам театр перебуває на обласному балансі, то земля навколо нього – на балансі міста Черкаси. Такі ось неузгодженості.

– Дуже погано, що ми на все це не можемо впливати. Є депутати, комунальні служби, які мали б стежити за тим, що робиться навколо театру. А ми не знаємо, хто власник павільйону, чи є законний договір на нього. Я звертався і в департамент будівництва… Вже сьогодні підготую відповідного листа і він піде на відповідні служби. Я сподівався, що павільйон таки демонтують раніше! – каже Островський.

Щодо обіцянки заступника губернатора Сергія Овчаренка, який все-таки казав про перекриття даху театру до Нового року, то тепер, очевидно, ця обіцянка може бути невиконана. І всьому винен павільйон…

Нагадаємо, ще в листопаді заступник міського голови Черкас Геннадій Шевченко говорив «Прочерку», що павільйон переїде.

А заступник голови ОДА Сергій Овчаренко взагалі наголошував, що павільйон стоїть незаконно.

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Коментарі  

 
-2 #17 зритель 24.12.2016 13:23
Цитую село:
Якщо,відверто. Місцеві шути-театрали своїми коментами дістали. Спалили театр,з/п отримують з бюджету (всі інші митці виживають в умовах риночної конкуренції),ні чого матеріального не виробляють,ніхт о за млн збитки від пожежі не відповів. А от бла-,бла-,бла і вчити всіх "большой культур"-це будь,ласка. Краще б спалили (досвід вже є)той павільйон з глибоко засекреченим власником Петьою Кучерявим на користь місту.


Село, сиди в селе. ;-) Вам там театр не нужен :-x
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-2 #16 зритель 24.12.2016 13:22
Убрали Осипова, убрали и театр. Понятно для чего все это делалось :sad: Самая бандитская и тупая власть за всю историю :-x
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+2 #15 стабилизец 24.12.2016 11:33
очевидно, переселят в сквер перед юностью, обещали ж там теплое местечко для депутатов-цветоводов. :lol:
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+4 #14 petr 24.12.2016 10:23
Плохому танцору всегда все что то мешает. Так и Островскому. Как можна такое нести, признавая свою неосведомленнос ть. Во-первых, собственники павильона постоянно работают в тесном контакте со строителями и вопрос демонтажа согласован с ними по времени (исходя из готовности конструкций для крыши). Следовательно никто никому не мешает. Во-вторых, при чем здесь то, что земля принадлежит городу? А кому же в городе должна принадлежать земля? В-третьих, лучше бы следили за состоянием противопожарных систем в театре и вовремя выделяли деньги на их состояние. Вот в чем ответственность чиновников.
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+4 #13 А ми монтажнікі-висотнікі 24.12.2016 09:59
Цитую Обіцяного скільки чекають:
"Щодо обіцянки заступника губернатора Сергія Овчаренка, який все-таки казав про перекриття даху театру до Нового року"(с)
Пора вже звикнуть: все, що обіцяє Овчаренко - він не виконує.

Думаю, саме тому він і пригнав до театру Островського. Коли треба було порисуваться перед телекамерами - там красувалися Овчаренко і Рубан з БПП у білих касочках, а як провал по термінах ремонту - то прислали побігать Островського в чорному палтишку. :lol:
Вдивіться в нього: думаєте, у людини посада - начальник облуправління культури? Думаю, ні - хитроокий Овчаренко зробить його старшим стрілочником ;-)
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-1 #12 село 24.12.2016 09:58
Якщо,відверто. Місцеві шути-театрали своїми коментами дістали. Спалили театр,з/п отримують з бюджету (всі інші митці виживають в умовах риночної конкуренції),ні чого матеріального не виробляють,ніхт о за млн збитки від пожежі не відповів. А от бла-,бла-,бла і вчити всіх "большой культур"-це будь,ласка. Краще б спалили (досвід вже є)той павільйон з глибоко засекреченим власником Петьою Кучерявим на користь місту.
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+1 #11 Олена 24.12.2016 08:41
Цитую журналист:
Островский, зачем убрали Осипова и подали в суд? От своей некомпетентност и, вы идете на грязные делишки, это не по мужски ;-) Ганьба!

А где вы видите мужиков в этой кагорте недоруководител ей?
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+3 #10 Рынок - в хлам! 23.12.2016 22:09
То, что Овчаренко - балабол, а Островский учится у него балаболить - не новость. Но чем вы сейчас возмущаетесь, господа "театралы" - неужто тем, что сносят этот *раный рынок-пристройку?!
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+5 #9 Фунт 23.12.2016 22:05
Порошенко вон как заливает,а почему Овчаренко не может? А мы все верим, верим...
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+16 #8 зритель 23.12.2016 19:26
Овчаренко, где твои очередные обещания :lol: ?
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