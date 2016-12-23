Біля погорілого театру таки почали зносити квітковий павільйон (ВІДЕО)

Сьогодні таки почали розбирати квітковий павільйон, що стоїть біля черкаського погорілого театру і заважає ремонтним роботам. На місце прибув начальник управління культури та зв'язків з громадськістю Черкаської ОДА Олег Островський. Він зауважив, що насправді для ремонту мали б оточити всю територію навколо театру. Мовляв, це було б правильно.







однак проблема в тому, що театр – зараз є і об’єктом управління будівництва, і об’єктом культури. Тож складно узгодити всі моменти. Тим більше, якщо сам театр перебуває на обласному балансі, то земля навколо нього – на балансі міста Черкаси. Такі ось неузгодженості.

– Дуже погано, що ми на все це не можемо впливати. Є депутати, комунальні служби, які мали б стежити за тим, що робиться навколо театру. А ми не знаємо, хто власник павільйону, чи є законний договір на нього. Я звертався і в департамент будівництва… Вже сьогодні підготую відповідного листа і він піде на відповідні служби. Я сподівався, що павільйон таки демонтують раніше! – каже Островський.

Щодо обіцянки заступника губернатора Сергія Овчаренка, який все-таки казав про перекриття даху театру до Нового року, то тепер, очевидно, ця обіцянка може бути невиконана. І всьому винен павільйон…

Нагадаємо, ще в листопаді заступник міського голови Черкас Геннадій Шевченко говорив «Прочерку», що павільйон переїде.

А заступник голови ОДА Сергій Овчаренко взагалі наголошував, що павільйон стоїть незаконно.



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