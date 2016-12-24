У Черкасах Троян представив Лютого

Очільником Черкаської обласної поліції став Валерій Лютий. Сьогодні, 24 грудня, в.о. керівника Нацполіції Вадим Троян представив його особовому складу управління. Про це виданню «Інфоміст» стало відомо із власних джерел. Цю інформацію підтвердили у прес-службі ГУНП в Черкаській області.





– Під час заслуховування стану ряду кримінальних проваджень був присутній в.о. керівника Нацполіції Вадим Троян. Під час заслуховування було повідомлено особовому складу, що керівництво Нацполіції ухвалило рішення про призначення Лютого Валерія Васильовича керівником Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Коли його хотіли призначати в листопаді, виникли питання щодо схвалення призначення Лютого громадськістю. Тому наказ про його призначення призупинили. Опісля були проведені консультації із громадськістю, після яких таки ухвалили рішення, що Лютий очолюватиме Головне управління Нацполіції у Черкаській області, – коментує речник ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко.

Полковника Валерія Лютого призначено керівником ГУНП ще 1 листопада, але через протести громадськості до сьогоднішнього дня він до виконання обов’язків не приступав.



реклама