100-річчя пісні «Щедрик» відзначили на вокзалі станції ім. Т. Шевченка

24 грудня з пісенного флешмобу на залізничному вокзалі станції ім. Т. Шевченка розпочалися святкування Нового 2017 року та Різдва Христова у місті Сміла Черкаської області. Вранці в холі будівлі вокзалу зібралося понад 20 вокалістів, щоб акапельно заспівати українські колядки. У заході взяли участь як професійні артисти, так і всі бажаючі, серед яких навіть учасники місцевого церковного хору.





Співаки виконали найпопулярнішу обробку пісні «Щедрик» Миколи Леонтовича, яка у листопаді цього року відзначила 100-річчя з моменту першого виконання. Як зазначають організатори флешмобу, захід готувався як новорічне привітання для містян, а потім поміркували й вирішили, що про визначну дату не слід забувати. Тому пісенна акція на вокзалі була спрямована не тільки створення святкового настрою, а й на популяризацію щедрівок і укріплення патріотичного духу серед населення.

Даний флешмоб відбувся за підтримки Смілянської райдержадміністрації та регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ УЗ.

Прес-центр регіональної філії «Одеської залізниця».



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