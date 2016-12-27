Поліція надала охорону колишньому регіоналу та чиновнику Черкаської мерії

Колишньому начальнику управління вуличної інфраструктури і депутатові міськради від Партії регіонів Віталію Дядченку надано поліцейську охорону. Про це він повідомив у коментарі «Прочерку».





Присутність охоронців стала необхідною через обґрунтоване побоювання пана Дядченка за своє життя. Наразі триває слідство у справі шахрайського заволодіння його нерухомістю – кількома магазинами, які входять до комплексу колишнього черкаського універмагу «Юність». Київський нотаріус оформила за фальшивими документами від імені Дядченка довіреність на ім’я підставної особи, яка, у свою чергу, підписала договір дарування нерухомості на ім’я депутата Черкаської міськради Михайла Бінусова, обраного від УКРОПу, але згодом виключеного із фракції.

Докладніше про обставини справи та виклад позицій сторін – у подальших публікаціях «Прочерку».

Нагадаємо, у лютому трагічно загинув підприємець із Чорнобаївщини Сергій Зінченко, який скаржився на те, що в нього вкрали СТОВ «Богодухівське». До викрадення цього підприємства також було залучено нотаріуса, і схема зміни власності нагадує ту, яку застосовано у випадку з Дядченком.



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