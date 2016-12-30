«Надзвичайників» на Черкащині переведено на посилений режим

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на території Черкаської області переведені на посилений режим несення служби, інформує речник ДСНС в області Костянтин Проценко.





Пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС України у Черкаській області, з 30 грудня, на час новорічно-різдвяних свят переведені у режим підвищеної готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

У відповідності до Наказу, при Управлінні створено спеціальний оперативний штаб, а також у відповідності до зон відповідальності три мобільно-оперативні групи.

У всіх регіональних підрозділах посилені караули, а також, додатково введено в бойовий розрахунок резервна пожежна, спеціальна та рятувальна техніка.

Загалом, щоденно, на добовому чергуванні будуть перебувати 349 рятувальників та 108 одиниць техніки.



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