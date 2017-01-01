Юного рятівника маленьких дівчат обдарували на Новий рік

13-річному Богданові Волику, який врятував двох маленьких дівчат з крижаної води Дніпра, благодійники подарували велосипед.





«Друзі! Сьогодні нарешті у нашого героя видався вільний день, і мені вдалося дістатися до Богдана Волика!) – написав напередодні Нового року у «Фейсбуці» черкаський політик і підприємець Сергій Кудактін. – Звітую за витрачені гроші...) З огляду на, що потреба в телефоні відпала (йому їх подарували аж три), ми запитали у нього самого, що б він хотів отримати в подарунок. Виявилося, що він давно мріє про велосипед. Велосипед купили. Ще він хотів нову курточку і екстрим-годинник для підводного плавання (він, виявляється, займається підводним ловом і сам пірнає на 20 метрів!!!). Купили і це. Потім я дізнався, що він з незвички впустив новий телефон, і той тріснув. Тому, порадившись з ним, ми вирішили купити чохол на його телефон. Купили. Залишок коштів в розмірі 370 грн я вручив особисто Богдану для заміни скла на телефоні. Правда, виявилося, що телефон є, а грошей на рахунку немає, тому він скромно попросив дозволу взяти трохи з цих грошей і поповнити рахунок)) Думаю, ми з вами будемо не проти цього, правда?) Загалом, місія виконана, і герой з новорічними подарунками!)) Ще раз спасибі всім за допомогу хлопцеві!)»

Перед цим з ініціативи Сергія Кудактіна небайдужі черкащани зібрали для новорічних подарунків Богданові 11 тисяч гривень.

Раніше благодійники допомогли Богдану Волику із протезуванням ока, а також подарували аж три мобільні телефони. З юним героєм зустрівся прем’єр-міністр Володимир Гройсман, а черкаська влада відзначила його пам’ятним знаком і грошовою винагородою.



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