Черкащанин потрапив до десятки найкращих спортсменів 2016 року

Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України визначило десятку найкращих спортсменів з олімпійських видів спорту за особистими результатами головних змагань 2016 року. Серед них – і черкащанин Сергій Куліш (стрільба кульова), інформує прес-служба Національного олімпійського комітету України.



Нагадаємо, черкаський стрілець Сергій Куліш приніс першу медаль олімпійській збірній України в Ріо-де-Женейро. Він привіз в Черкаси «срібло». Пізніше міська влада висловила бажання нагородити Сергій Куліша відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси», а для його тренера вирішили придбати житло.

Спортсмени-динамівці впродовж багатьох років є лідерами за кількістю олімпійських та інших престижних нагород в Україні. Так, на останніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро 7 з 11 медалей здобули саме представники ФСТ «Динамо».



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