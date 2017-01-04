38-річного черкасця побили до лікарняного ліжка, серед нападників – патрульний (ВІДЕО)

Медики Третьої міської лікарні Черкас нині виходжують 38-річного черкасця Віталія Душку. У лікарні він опинився із численними травмами після корпоративної вечірки. Чоловіка побили поблизу кафе. Нападників було шестеро, серед них – патрульний поліцейський, інформує телеканал «ВІККА».

Після завершення корпоратива по Віталія приїхали його дружина з подругою. До них підійшли двоє п’яних молодиків і почали залицятися. Чоловік став на захист жінок, але на нього накинулася ціла компанія. За словами Юлії, дружини Віталія, його били навіть коли знепритомнів. Від’їжджаючи, нападники сказали, що вони, мовляв, поліція, і «в цьому місті порішають усе».

Забіяками виявилися двоє братів – Богдан та Володимир. Молодший із них, Володимир, справді патрульний.

– Коли стався цей інцидент, він перебував не на службі, в нього був вихідний. Зараз управлінню патрульної поліції у місті Черкаси відомо про інцидент, триває внутрішня перевірка, за результатами якої буде вжито відповідних заходів, – прокоментувала речниця управління Зоя Вовк.

Постраждалі також звернулися з заявою до прокуратури.

За словами лікаря-нейрохірурга Станіслава Новікова, Віталій отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та забійну рану лівого вуха. Стан розцінюється як середньої тяжкості.

Докладніше – у сюжеті телеканалу.



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