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38-річного черкасця побили до лікарняного ліжка, серед нападників – патрульний (ВІДЕО)

04 січня 2017, 11:24 Новини Черкас та Черкаської області

Медики Третьої міської лікарні Черкас нині виходжують 38-річного черкасця Віталія Душку. У лікарні він опинився із численними травмами після корпоративної вечірки. Чоловіка побили поблизу кафе. Нападників було шестеро, серед них – патрульний поліцейський, інформує телеканал «ВІККА».

Дужка

Після завершення корпоратива по Віталія приїхали його дружина з подругою. До них підійшли двоє п’яних молодиків і почали залицятися. Чоловік став на захист жінок, але на нього накинулася ціла компанія. За словами Юлії, дружини Віталія, його били навіть коли знепритомнів. Від’їжджаючи, нападники сказали, що вони, мовляв, поліція, і «в цьому місті порішають усе».

Забіяками виявилися двоє братів – Богдан та Володимир. Молодший із них, Володимир, справді патрульний.

– Коли стався цей інцидент, він перебував не на службі, в нього був вихідний. Зараз управлінню патрульної поліції у місті Черкаси відомо про інцидент, триває внутрішня перевірка, за результатами якої буде вжито відповідних заходів, – прокоментувала речниця управління Зоя Вовк.

Постраждалі також звернулися з заявою до прокуратури.

За словами лікаря-нейрохірурга Станіслава Новікова, Віталій отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та забійну рану лівого вуха. Стан розцінюється як середньої тяжкості.

Докладніше – у сюжеті телеканалу.

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Коментарі  

 
+6 #3 Пенсіонер 04.01.2017 12:15
Оце так патрульна поліція! Скільки розмов було про відбір самих кращих, а в ряди поліцейських попали потенціальні злочинці, яким ми платники податків платимо доволі пристойну зарплату та ще й страждаємо від них. Те, що пані Вовк заявляє, що інциндент стався коли патрульний не перебував на службі, абсолютно не зменшує його відповідальніст ь. По-перше це не інциндент, а банальний злочин, а по-друге поліцейський завжди є при виконанні службових обов'язків, навіть у час поза службою. І про це пані Вовк мала би знати.
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-1 #2 Муха 04.01.2017 12:10
Надеюсь хоть сэлфи успели сделать..
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+3 #1 Реаліст Комаров 04.01.2017 11:37
А які надії були на нову поліцію, і де все це?
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