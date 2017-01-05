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«Прочерк» узагальнив дискусію навколо створення національного парку «Холодний яр» (ІНФОГРАФІКА)

05 січня 2017, 15:03 Новини Черкас та Черкаської області

Дискусія з приводу створення національного парку «Холодний Яр» на Черкащині почалась ще кілька років тому. Однак, активно вона розвивалась у минулому 2016-му році. «Прочерк» пропонує читачам узагальнити позиції прихильників і противників створення парку в інфографіці.


Міфи, емоції, фахова аргументація, – все це вже не раз лунало на загал, проте остаточно питання досі не вирішене. І якщо одна сторона стверджує, що створення національного парку стане катастрофою, бо, мовляв, парк приватизують, то інша сторона вважає, що саме створення парку і дасть можливість уникнути катастрофи, а саме, вирубок лісу.

Дискусії вже переходили межі коректності, до них залучалися політики, науковці, господарники та навіть священнослужителі. Деякі політсили «засвітилися» в організації людей на мітинги проти створення парку.

Сподіваємося на конструктивний діалог у цьому питанні між обома сторонами. Адже Холодний Яр – не просто лісовий масив, а наша історія і минувшина. І ми маємо зберегти його для нащадків.

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