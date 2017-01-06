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Черкащанам підняли тариф на квартплату

06 січня 2017, 11:32 Новини Черкас та Черкаської області

Жителі Черкас більше платитимуть СУБам за обслуговування їхніх будинків. Рішення про підвищення тарифу сьогодні ухвалено на засіданні виконкому міської ради, передає кореспондент УНН-Центр.

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“Тариф для будинків без ліфтів зросте на 34 %, для будинків з ліфтами — на 51 %”, - повідомила заступник директора департаменту економіки Черкаської міської ради Людмила Гуріненко.

Підвищення спричинене зростанням мінімальної заробітної плати, тарифом за роботу ліфтів, вартістю енергоносіїв та ще деякими чинниками.

“Тариф не підвищувався протягом п’яти років. Звісно, що і зарплата, і обслуговування ліфтів зросли”, - пояснив ситуацію заступник міського голови Черкас Станіслав Овчаренко.

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Коментарі  

 
-2 #6 Борець 06.01.2017 13:16
Заради утвердження правової і демократичної держави можна потерпіти.
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-3 #5 Я черкащанин 06.01.2017 12:22
Цитую стабилизец:
Какой смысл в поднятии минималки, когда все цены и тарифы мгновенно увеличатся на столько же.

Такий смисл, що тарифи піднялися б і без того.
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+10 #4 стабилизец 06.01.2017 12:09
Какой смысл в поднятии минималки, когда все цены и тарифы мгновенно увеличатся на столько же.
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+9 #3 попугай 06.01.2017 12:05
почалися підвищення, от вам покращення!
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+12 #2 Україна для людей 06.01.2017 11:49
Зразу на 51%. А чому не на 151%? Самі підняли тариф за роботу ліфтів, а потім його підвищенням обумовлюють підвищення квартплати. Знають як витрусити гроші в людей.
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+14 #1 Реаліст Комаров 06.01.2017 11:48
Хто там ще буде говорити про нову мінімалку в 3200 як благо. Чекаємо нових і нових підвищень щоб платити ці 3200. Лід у Черкасах вже рушив- проїзд у маршрутках і тарифи на утримання будинків пішли вгору. Хто слідуючий???
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