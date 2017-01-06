Черкащанам підняли тариф на квартплату

Жителі Черкас більше платитимуть СУБам за обслуговування їхніх будинків. Рішення про підвищення тарифу сьогодні ухвалено на засіданні виконкому міської ради, передає кореспондент УНН-Центр.







“Тариф для будинків без ліфтів зросте на 34 %, для будинків з ліфтами — на 51 %”, - повідомила заступник директора департаменту економіки Черкаської міської ради Людмила Гуріненко.

Підвищення спричинене зростанням мінімальної заробітної плати, тарифом за роботу ліфтів, вартістю енергоносіїв та ще деякими чинниками.

“Тариф не підвищувався протягом п’яти років. Звісно, що і зарплата, і обслуговування ліфтів зросли”, - пояснив ситуацію заступник міського голови Черкас Станіслав Овчаренко.



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