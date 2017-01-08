Надзвичайники звільняють транспорт зі снігових заметів

Впродовж доби рятувальники звільнили із снігових заметів 11 автомобілів в яких перебували 29 людей, інформує речник ДСНС в області Костянтин Проценко.







7 січня о 14:55 поблизу села Грищенці, Канівського району внаслідок ускладнення погодних умов, сильних снігопадів водій автомобіля «Мазда» втратив орієнтування на автошляху, внаслідок чого потрапив до кювету, звідки не зумів самостійно звільнитися.

Аналогічні два випадки сталися у селі Журавка, Шполянського району, де до снігового полону потрапили один за одним два легкових автомобілі «ВАЗ» та «Опель Кадет».

Рятувальники місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, які за викликами прибули на місце пригод звільнили автівки із снігового полону за допомогою лебідок та повнопривідних автомобілів рятувальної служби.

О 23:15 цього ж дня, в селі Лисяча Балка, Катеринопільського району до снігового замету потрапили одразу шість легкових автомобілів. До снігового полону також потрапив автомобіль швидкої медичної допомоги який перевозив вагітну жінку.

Аби звільнити людей, на місце пригоди виїхав спеціальний технічний конвой у складі пожежно-рятувального автомобіля чергового караулу Катеринопільської пожежно-рятувальної частини та важка автодорожна техніка районного автодору. Спільними зусиллями було розчищено трасу і звільнено автомобілі у яких загалом перебували 17 людей, серед яких двоє малолітніх дітей.

Вночі проти 8 січня ще один автомобіль швидкої медичної допомоги із снігового замету було звільнено в селі Журавка, Шполянського району. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників Шполянської пожежно-рятувальної частини, трирічну дитину, яка потребувала невідкладної медичної допомоги вдалось швидко доставити до центральної районної лікарні.

Вже вранці 8 січня, 04:30 в селищі Чорнобай на вулиці Маяковського, до снігового замету потрапив автомобіль швидкої медичної допомоги, який перевозив хворого до лікарні. Рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою повнопривідного автомобіля відбуксирували автомобіль швидкої допомоги на безпечну ділянку шляху після чого він зумів продовжити рух.

З початку року рятувальниками області допомога населенню надавалась 13 разів.



реклама