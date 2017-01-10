Засідання виконкому в Черкасах почалось з колядок (ФОТО)

Виконком Черкаської міськради сьогодні почався зі святкових пісень. Колективи деяких черкаських шкіл прийшли привітати членів виконкому вертепами та колядками., інформує журналіст "Прочерку"



Як повідомив у коментарі «Прочерку» директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Ігор Волошин, такі привітання є в Черкасах традиційними.

- Щороку до міськвиконкому приходять шкільні колективи, аби привітати працівників міськради з Різдвяними святами. Сьогодні прийшли колективи школи мистецтв та 20-ї школи, тобто школярі, які мають естетичний культурний напрямок виховання, - сказав Ігор Волошин.

Представники виконкому вручили дітям солодкі подарунки, а потім приступили до роботи.



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