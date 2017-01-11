Деканоїдзе дала оцінку Пустовару і Лютому

Колишній керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе в інтерв’ю виданню «Kyiv Post» розповіла про наслідки відкриття кримінального провадження проти колишнього керівника ГУНП в Черкаській області Владислава Пустовара та призначення на цю посаду Валерія Лютого.



На думку пані Деканоїдзе, керівництво країни використовує реформаторів як ширму для збереження корупції, не даючи їм реальних повноважень і періодично звільняючи для того, щоб пояснити суспільству провал тих чи тих реформ.

За словами екс-керівника поліції, в цій правоохоронній структурі їй довелося зіткнутися з опозицією так званої «старої гвардії» МВС. Зокрема, ця «стара гвардія» критикувала її за те, що вона, намагаючись створити в Україні ефективну поліцію, звільняла з роботи «професіоналів».

– Старі генерали казали: «Ти хто? Ти тут не народилася і не виросла», – згадує Деканоїдзе.

Арешт Владислава Пустовара, в.о. начальника поліції в Черкаській області, за звинуваченням у корупції в березні минулого року викликав дуже негативну реакцію з старих кадрів й подальше погіршення їхнього ставлення до Деканоїдзе.

– Ви навіть не можете собі уявити, що це викликало в системі, – сказала вона в інтерв’ю. – Вони ненавиділи відділ внутрішньої безпеки (відповідальний за боротьбу з хабарництвом).

Видання нагадує, що Пустовара заарештували, коли він нібито намагався дати хабар – 2000 доларів і талони на 400 літрів бензину – заступникові керівника Національної поліції в обмін на допомогу в проходженні перевірки своїми підлеглими.

Листопадове призначення на місце Пустовара Валерія Лютого «Kyiv Post» характеризує як одне із найбільш спірних кадрових рішень Деканоїдзе. Місцеві активісти влаштували яскраві протести проти призначення Лютого – із запаленими шинами та спробою виштовхати його з приміщення ГУНП.

Хатія Деканоїдзе сказала «Kyiv Post», що вона призначила Лютого тому, що він «отримав високу оцінку деяких активістів», але після протестів вирішила призупинити призначення. Як відомо, після відставки Деканоїдзе міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив призначення Лютого.

Видання наголошує, що критики міністра розцінюють цей факт як «повернення корумпованої бюрократії опального екс-президента Віктора Януковича», адже Лютий обіймав високу посаду в ДАІ, відомій як один із найбільш корумпованих інститутів країни. Лютий був також радником мера Харкова Геннадія Кернеса в 2013 році і, як дехто стверджує, брав участь у придушенні Євромайдану в місті. Валерій Лютий був також начальником поліції в Кривому Розі Дніпропетровської області в 2015 році, де його звинувачували в підтримці на виборах мера колишнього регіонала Юрія Вілкула. Лютий, який заперечує звинувачення в порушеннях законодавчих норм, набрав 14 балів з 60 у тестуванні з загальних знань під час проходження атестації і був рекомендований для пониження в посаді.



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