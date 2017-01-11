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У Черкасах сталося відразу декілька ДТП (ФОТО)

11 січня 2017, 11:05 Новини Черкас та Черкаської області

Відразу декілька дорожньо-транспортних пригод сталося в Черкасах 10 січня, інформує прес-служба патрульної поліції.

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Близько 13-ї години в Черкасах на перехресті вулиць Шевченка та Чехова сталась автопригода за участі трьох транспортних засобів.

Водій автомобіля Fiat Regata не надав переваги в русі автомобілю Ford Focus, що рухався головною дорогою. Як наслідок, сталося зіткнення. Від удару останній автомобіль, скоїв наїзд на авто Geely. Патрульні склали адміністративні матеріали та змалювали схему ДТП.

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На іншому перехресті вулиць Одеської та Сумгаїтської, в ДТП втрапило два автомобіля. Водій Kia Magentis не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з авто Volkswagen Passat. На водія Кіа патрульні склали протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП. Водію Volkswagen інспектори винесли постанову за ч.1 ст.126 (керування транспортом без відповідних документів) КУпАП.

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О 15-й годині на перехресті вулиць Благовісної та Чорновола водій авто ВАЗ-2115 виїхав на регульоване перехрестя на заборонений сигнал світлофора де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ Sens. На винуватця автопригоди патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124.

У дорожньо-транспортних пригодах ніхто з учасників не постраждав.

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Коментарі  

 
0 #1 Сидоров 11.01.2017 11:22
А були б дороги почищені . приведені до пристойного стану для руху \ див фото\, то аварій б не було. Пора подавати позови до влади, з вини якої і сталися автоаварії.
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