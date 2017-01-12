реклама
5TV
реклама

Еволюція обіцянок черкаської влади про відбудову театру (інфографіка, опитування)

12 січня 2017, 08:09 Новини Черкас та Черкаської області

Приміщення черкаського музично-драматичного театру переживає другу зиму без даху, так і не дочекавшись втілення у життя чисельних обіцянок обласної влади та фірми-підрядника.


«Прочерк» зібрав обіцянки влади щодо ремонту театру та простежив, як вони змінювались від дня пожежі у театрі (1 липня 2015 року) до сьогодні.

Кожна чергова обіцянка влади вселяла віру в завершення ремонту, проте постійно щось ставало на заваді: нестача грошей, затримка в матеріалах, квітковий павільйон. Щодо останнього, то це стало своєрідною трагікомедією, адже затримку з ремонтом театру абсолютно серйозно влада пов’язала саме з павільйоном, який ніяк не могли прибрати, щоб можна було під’їхати до театру відповідною технікою. Нарешті перед новим роком павільйон почали зносити. Але так і не закінчили це робити

До Вашої уваги пропонуємо інфографіку.



В інфографіці використана інформація із публікацій «Прочерку», а також фото Сергія Косенка.

 

Також «Прочерк» пропонує читачам взяти участь в опитуванні та спрогнозувати, чи справдиться обіцянка заступника голови Черкаської ОДА Сергія Овчаренка, що нинішнього року черкаський театр буде відремонтований і відкритий.


реклама
HBMen - аксессуары для настоящих мужчин


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі

НОВЕ НА САЙТІ

Черкаські «Golden Ladies» посіли друге місце у конкурсі на кращу групу підтримки України
Історія успіху: як черкащанка підкорила Туреччину своєю красою
Фаєр-шоу та феєрверк – у Черкасах запалала головна ялинка міста (ФОТО, ВІДЕО)
Театр
Loading...