Мер Черкас не знає, хто й навіщо встановив біля ЦДЮТ фонтан (офіційно)

Фонтан біля черкаського Центру дитячої та юнацької творчості встановлений невідомо ким, і кому він належить – невідомо. Цю інформацію директора ЦДЮТ Олега Забєліна навів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у відповідь на запит «Прочерка».







При підготовці матеріалу «Фонтан біля ЦДЮТ – чиясь самодіяльність. Відповідати не хоче ніхто» ані керівник ЦДЮТ Олег Забєлін, ані заступник директора департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Бєлов, ані заступник мера Ігор Коломоєць не змогли дати «Прочерку» відповідь на запитання, хто саме ухвалив рішення встановити біля ЦДЮТ фонтан із хлопчиками на рибах. Разом із тим, 22 грудня стало відомо, що міська рада вирішила передати фонтан одному з комітетів самоорганізації населення. Таким чином, очевидно, що наразі фонтан належить місту.

Це змусило «Прочерк» звернутися з інформаційним запитом безпосередньо до міського голови Анатолія Бондаренка. Ми попросили його надати письмову інформацію, хто саме й на підставі яких нормативних актів ухвалив рішення про покупку фонтану з хлопчиками на рибах і на чиєму балансі він перебуває наразі.

У відповіді за підписом міського голови лаконічно повідомлено, що департамент освіти та гуманітарної політики міськради отримав від ЦДЮТ лист про замовника та виконавця робіт.

У доданій копії листа йдеться про те, що адміністрація ЦДЮТ склала кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту прилеглої території (мощення), уклала необхідні договори, а архітектурна студія «Майстер-клас» розробила проект ремонту території. Ці роботи підійшли до завершення.

«Однак на початку листопада 2016 року на реконструйованій площі невідомими особами було встановлено конструкцію фонтану, власник якого нам не відомий», – пише директор ЦДЮТ Олег Забєлін. Враховуючи зазначене, він попросив департамент надати роз’яснення про подальші дії щодо конструкції фонтану.

Таким чином, відповідно до інформації міського голови, міська влада не знає, хто й навіщо встановив на площі перед ЦДЮТ фонтан. З огляду на це, незрозуміло, яке право міська рада має розпоряджатися чужою власністю. Адже цінні знахідки слід здавати до поліції.



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